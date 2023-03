Alpine rabia por el éxito de Fernando Alonso: «La edad nos alcanza a todos»

Otmar Szafnauer no ha superado que Fernando Alonso se marchase de Alpine a Aston Martin. El antiguo jefe del asturiano no le regaló ni un elogio por su tercer puesto en el Gran Premio de Bahréin. «Sigue muy motivado y vive para esto. La cuestión será la edad que nos alcanza a todos, no tengo ni idea de cuándo o si eso va a suceder», dijo sobre el debut.

Al dirigente le pidieron un análisis del pilotaje de Fernando Alonso respondiendo evasivas. «No lo sé, desde que está allí, solo puedo ver lo que veo desde fuera. Creo que Fernando Alonso que sigue muy motivado, vive para esto, así que pienso que la motivación está absolutamente todavía ahí», indicó.

Alpine, mientras tanto, hizo el ridículo personificado en la actuación de un Esteban Ocon que terminó en última posición y encima con tres sanciones. El equipo francés puntuó con un Pierre Gasly, a quien en su momento Szafnauer vendió como si fuese Michael Schumacher en 1995. «Gasly es joven, experimentado y rápido. Eso no lo puedes decir de muchos pilotos que están en la Fórmula 1. Tanto Fernando Alonso como Oscar Piastri no reunían esos requisitos», aseguró el pasado octubre el directivo en unas palabras que ahora se le vuelven en contra.

El hecho es que el jefe de Alpine mantiene bien clavada la chinita de la salida de Fernando Alonso a Aston Martin el pasado 1 de agosto. La escudería propició que Esteban Ocon ganase al español en el Mundial de pilotos negándole un motor nuevo para las últimas carreras, así como diversos recambios.

Fernando Alonso, lejos de haber respondido tanto a las provocaciones de Szafnauer o Esteban Ocon, ha seguido trabajando para tener un coche espectacular con Aston Martin, aunque hasta su propio compañero Lance Stroll le bromeó tras la carrera de Bahréin. «¿A qué estás contento de no tener que conducir para Alpine?», le espetó. Sin duda, una de las decisiones más acertadas de la carrera de Fernando viendo lo que dejó en el fabricante galo.

Todo apunta a que el plan de Alpine de empezar a ganar carreras en 2024 se desvanece y que ahora deben conformarse con llegar a puntuar en las carreras de la presente campaña. Otmar Szafnauer aseguró en su día que no le ofrecían un contrato a Fernando Alonso poniendo en duda que con 41 años pudiese pilotar al nivel que exhibió en la primera carrera de la temporada. Sólo hubo que ver lo que hizo con Lewis Hamilton y Carlos Sainz para darnos cuenta de que el bicampeón ha regresado cuando ha tenido un coche en condiciones.