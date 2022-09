Fernando Alonso no tuvo suerte en la clasificación del Gran Premio de los Países Bajos de Fórmula 1. En los últimos compases de la Q2 se encontró con el coche accidentado de Checo Pérez y no pudo meterse en la Q3. El asturiano partirá desde la decimotercera posición, aunque antes de la carrera analizó su futuro en la competición y su fichaje por Aston Martin.

A pesar de los resultados, el bicampeón del mundo de F1 señala que todavía espera «estar en Fórmula 1 al menos dos o tres años más, creo que estoy al 100%. Y luego, a partir de ahí, un reto que nunca he escondido es intentar el Dakar otra vez». Alonso esbozó una sonrisa de oreja a oreja al hacer estas declaraciones.

El de Alpine ha demostrado que sigue siendo uno de los mejores pilotos de la parrilla. Respecto a lo que sucedió con Hamilton, Fernando le resta importancia a la polémica y asegura que «son cosas que dices y no piensas. Error mío por decirlas. La Fórmula 1 tienes que entenderla. Es todo un poco de show e intentaremos no darles demasiado show cuando sea polémico».

«Fue por las ganas que veía por parte de Aston Martin de tenerme y, quizá, las que faltaban en Alpine. O las muestras de cariño que quizá no tuve aquí», comentó Alonso en declaraciones a DAZN. Las cosas no han salido como esperaba la escudería francesa y han perdido al asturiano y a Piastri, el joven piloto estrella del equipo, de una tacada: «Alpine tenía a Piastri, el joven talento de la academia, y yo también me iba a un proyecto que me parecía más ambicioso que el de Alpine».

La fortuna no ha sonreído al español con los coches que ha tenido a lo largo de su carrera y reconoce que «sientes impotencia, decepción a veces por no poder saborear los podios o las victorias, pero al mismo tiempo sigues el camino con tu equipo». «Lo malo de la F1 es que piensas mucho en la temporada siguiente. Aquí, sabemos la posición en la que vamos a estar cada domingo», explicó.

Acto seguido le preguntaron por Red Bull y Alonso confesó que en estos momentos tiene dudas sobre si podría batir a Max Verstappen, líder del Mundial, por el nivel en el que se encuentra: «No sé si ganaría a Verstappen, está a un nivel estratosférico, tanto él como el equipo están a otro nivel, son imbatibes».