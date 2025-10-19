Alonso: «Contento porque con el noveno coche he sumado un punto, sólo nos queda Alpine detrás»

Fernando Alonso acabó «contento» tras la carrera del Gran Premio de Estados Unidos por su décimo puesto, lo máximo posible con un Aston Martin que, bajo su juicio, es el noveno coche. «Sólo tenemos por detrás a Alpine», dijo resignado. Además, aseguró estar deseando que llegue Abu Dabi «lo más pronto posible».

«No será recordada esta carrera en mi memoria, pero salimos décimos, acabamos décimos… tampoco pasó gran cosa ni por delante ni por detrás. No teníamos el ritmo, fuimos lentos toda la carrera, tapando a los coches de atrás. Pensar ya en México y a ver qué podemos hacer allí», comenzó un Alonso que se llegó a aburrir en el coche en las últimas vueltas tras labrarse un altísimo décimo puesto viendo como estaba el Aston Martin.

«Dejé que se acercase un poco. Los neumáticos blandos tenían que hacer 24 vueltas, no habíamos hecho nunca ese número de vueltas, así que conservé durante 20 vueltas o así y las cinco últimas tiré para alejarme de él pensando que igual venía Antonelli. Al final se quedaron las posiciones estancadas», explicó.

«Un punto mejor que nada, pero tampoco… No pasa nada. Hay que llegar a Abu Dabi lo más rápido posible y con los menos problemas posibles y si conseguimos algún punto bienvenido y si no bienvenido también», dijo resignado. Recordemos que tras su abandono en la sprint el asturiano publicó el siguiente mensaje en sus redes sociales: «Recargando para 2026».

Alonso habla de 2026

«Verstappen estará contento con la carrera. Depende de cómo te vaya. Ayer no hubo ninguna parada y seguramente hay gente contenta. Sí que hay carreras que cuando hay más paradas suelen dar más juego. Bahrein es una de ellas, con mucha degradación, pero es lo que hay», comentó.

«Esperaba un poco más. Siempre que sales décimo esperas que por lo menos el octavo pueda ser posible, el noveno… Han abandonado dos coches rápidos delante nuestro, tanto el Williams como el Mercedes, así que quedar décimo tampoco ha sido una carrera demasiado buena para nosotros. Los fines de semana al sprint siempre pasa así: el viernes vamos bien, el sábado un poco menos y el domingo un poco menos», explicó.

«Desaprovechamos la oportunidad ayer y hoy era más difícil. Creo que los cuatro equipos de arriba están en otra liga, Williams en el medio, tierra de nadie, y luego Haas hemos visto que iba más rápido que nosotros hoy Bearman, Sauber no te cuento y Racing Bulls iba un segundo detrás mío toda la carrera, tenía margen. Sólo nos queda Alpine por detrás. Con el noveno coche he sumado un punto, contento», añadió Alonso.

«Hay que esperar. El año que viene todos empezaremos con nuestras dudas de si hemos tomado el camino correcto y también con las esperanzas de que así sea y las energías renovadas. Todos somos optimistas en febrero, pero en nuestro caso tenemos muchas cosas que hacer también, con gente nueva que llegó al equipo este año, un nuevo motorista. Tenemos que hacer el cambio por primera vez en 17 años. Vamos a tener un inicio con más trabajo que otros equipos», analizó, de cara al futuro.

«Veremos. Que haya carreras más divertidas es el objetivo de cada cambio de reglamento. A veces se consigue y otras no. Si hay más adelantamientos será por la gestión de energía, no por las dimensiones del coche. A ver si lo conseguimos para que la gente se divierta», finalizó el de Aston Martin.