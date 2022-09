El Barcelona se mide este sábado al Cádiz CF en la quinta jornada de la Liga Santander en el Estadio Nuevo Mirandilla (18:30 horas). Llega en un gran estado de forma el cuadro culé con sus cuatro victorias consecutivas, tres del torneo doméstico y la reciente en Champions League ante el Viktoria Plzen. Xavi Hernández ya cuenta con sus dos últimos fichajes, los laterales Héctor Bellerín y Marcos Alonso, que si bien no apuntan a la alineación titular sí podrían debutar.

Tras las breves rotaciones que se dieron en Champions League ante el Cádiz pueden seguir dándose alguna que otra inesperada pero el once titular se parecerá mucho más al titular que vienen mostrando Xavi en lo que va de temporada. Afinando lo que mejor se adapta a lo que quiere dibujar, el técnico sigue contando firme en portería con Marc-André Ter Stegen, que no ha comenzado mal la temporada y tiene a Peña y Tenas como alternativa en la portería.

La zaga volverá a parecer más a lo habitual, ya con Jules Koundé como lateral derecho afianzado a la espera de ver el rendimiento que puede dar Bellerín. Araújo y Eric García repetirá como centrales y el canterano Baldé volverá a la titularidad tras quedarse fuera en Champions. Piqué tuvo sus primeros minutos entre semana y no parece probable que salga de inicio ante los cadistas.

El centro del campo también arroja algo de dudas, tras el descanso de Busquets y Gavi –entró en el segundo tiempo– en Champions, volverá a estar desde el minuto 1 ante el Cádiz. Pedri podría tener su momento de pausa y dejar sitio de nuevo a De Jong, aunque el trivote titular lo conforman estos tres, Busquets, Pedri y Gavi.

Ofensivamente las cosas también reflejan algunas dudas. Lewandowski viene de hacer un hat-trick ante el Viktoria y tiene un sitio fijo en el once titular en la punta de ataque. Raphinha, tras no jugar entre semana, apunta también a ser uno de los componente del tridente ofensivo. La última pieza de la ecuación sí deja algunas dudas. Ansu fue titular por primera vez esta temporada el miércoles y probablemente no repita, Dembélé está en un estado de forma excepcional y Ferran vio puerta con facilidad en el rato que jugó.

El Cádiz llega ya con notables necesidades tras las cuatro primeras jornadas en las que suma cuatro derrotas, cero goles a favor y 10 en contra. Sergio jugará previsiblemente con Ledesma en portería; línea de cuatro con Zaldua, Luis Hernández, Chust y Espino; tres en el medio con San Emeterio, Alarcón y Blanco; y tres arriba con Alejo, Lozano y Ocampo.