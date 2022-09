Xavi: «Lewandowski ha marcado diferencias»

Xavi Hernández compareció en rueda de prensa tras la victoria ante el Viktoria Plzen en el debut en Champions League. El técnico catalán tuvo loas para Robert Lewandowski, autor de un hat-trick en una gran noche de pegada y exhibición técnica, y también para Ousmane Dembélé, que fue otro de los grandes nombres del partido. Los culés se colocan líderes de grupo con este triunfo por 5-1. El Bayern de Múnich venció por 2-0 al Inter de Milán.

Satisfecho con el partido

«Partido completo, hemos sido dominadores del partido. Se han defendido bien, con marcaje individual. Hemos hecho muchas ocasiones, yendo a la banda. Robert ha marcado diferencias. Hemos tenido muchas ocasiones para más goles. Nos molesta el gol encajado antes del descanso. Pero hemos sido muy superiores».

Molesto con el gol encajado

«Es un error nuestro, no tiene que salir ahí el último hombre. Nos pillan en un córner que sacamos nosotros. El 3-1 nos da más tranquilidad para la segunda parte, los que han salido lo han hecho bien. Están todos enchufados y es importante para el grupo».

Dembélé

«Está feliz Dembélé. Está disfrutando, está contento. Marca diferencias asiste, marca… es un puñal por banda y hay que aprovecharle».

Lewandowski

«Robert es insaciable, como entrena y mejora al equipo. Presiona, ordena, se me acaba los elogios con él. No solo es el hat-trick, es cómo trabaja, sabe ordenar, aparece, juega fácil… Es un fantástico fichaje».

Se queda con la intensidad

«Quizás diría la intensidad. Eso nos da estar concentrados, no perder balones, generar ocasiones… Entendimos que ellos hacían marcajes individuales y que teníamos que atacarlos. Me quedo también con la comprensión del juego que ha sido buena. La intensidad nos da velocidad, generar en ataque y eso es positivo. Chutando más de 20 veces estás más cerca de ganar que de perder. La gente muy bien, muy entregada, notamos que están con nosotros. Solo son tres puntos y esto es largo pero estamos contentos y satisfechos. Los que han entrado han estado a un buen nivel, Ferran, Piqué, Jordi… Contento por repartir minutos, hacer rotaciones… Un gran partido».

Ferran Torres

«Al final haces un cambio inesperado y no te ha dado tiempo de explicar la estrategia, el balón parado, quien salta a la presión… muchos aspectos. Ha sido un tema de estrategia, de balón parado».

¿Lewandowski es el mejor?

«No sé si es el mejor 9 de Europa pero para nosotros sí. Marca la diferencia con goles, pero hace jugar al equipo, trabaja, recupera, nos da salida. Nos da muchas soluciones en ataque. Es un jugador con una madurez tremenda y una comprensión del juego espectacular. Si no es el mejor estará con Benzema y Haaland. Sin ánimo de comparar, es un espectáculo. Un orgullo. Se ha adaptado bien, está feliz y contento».

Más de Dembélé

«Yo siempre lo he visto así. No es para tirarme flores pero la capacidad de 1 contra 1 se la he visto a muy pocos jugadores. Está al nivel del mejor Neymar. Parece imparable, marca la diferencia en centros… estoy muy contento por él. Se lo merece. había sufrido los últimos años. Un extremo puro, que sale por los dos lados es muy difícil de defender. Está para marcar las diferencias y lo está haciendo».

Expectativas del equipo

«Es pronto. Estamos contentos y satisfechos pero solo son tres puntos. Jugamos en casa, tenemos que ir a Munich, a Milán, tienen que venir aquí… Las sensaciones son muy buenas, pero el grupo es muy difícil. Hay que ser humildes».

Importancia del triunfo

«Las victorias siempre dan moral y confianza. Mañana muchos futbolistas se levantarán pensando que han hecho un partidazo. Y el culé contento. Esto es el primer partido de la liguilla. Me uno a la euforia, pero con cautela y calma».

Le ovacionaron

«No es de hoy, siempre me cantan y me animan. Creo que la gente está con nosotros, hemos generado mucha ilusión. La gente está entregada, ve también que nos esforzamos y tenemos hambre. Y eso el culé lo agradece. Nos tenemos que dejar la piel en el campo y así será. Se puede ganar, empatar o perder, pero la gente se tiene que ir orgullosa. Esta ilusión no puede perderse».

Dejan atrás a Messi

«Nunca se terminará el luto por el mejor de la historia. Todo lo que daba al Barça era extraordinario. Por desgracia se acabó. Ahora hay otros que están llamados a marcar la diferencia».

Más sobre Lewandowski

«Nosotros no dudamos. Sabíamos de su capacidad, tenía muchas ganas de venir y eso hizo decantar la balanza. Es una maravilla como persona y profesional. Ganador, humilde, normal que la gente esté emocionada. Robert es uno más. Esa es su grandeza. En Sevilla me pidió el cambio porque estaba cansado. Hoy le he visto disfrutar y he decidido que continuara porque podía marcar más».

El partido ante el Bayern

«No, el partido es el sábado. Luego el martes y luego el sábado. Esto va de ganar, de generar buen juego, pero nos va a marcar cada partido. Cada partido es un examen. No conozco otro camino al éxito que ser estable emocionalmente en la derrota y en la victoria».

Rotaciones

«Depende de la semana, de las molestias, de los golpes, de las tarjetas, de las sensaciones… Cada semana será diferente. Pero vamos a rotar porque el calendario es muy exigente».

Koundé

«Lo veo más de central. Nos dará mucho en todas las posiciones pero la suya natural es la de central. Sergi tenía alguna molestia y Héctor todavía no estaba en el equipo».