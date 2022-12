Es, indiscutiblemente, uno de los grandes protagonistas del mundo del deporte en 2022 y sus réditos, más allá de los deportivos, también han llegado a su bolsillo. Carlos Alcaraz ha pasado de ser una promesa en ciernes a una extraordinaria realidad en el tenis. Número uno de la ATP, campeón de su primer Grand Slam, el US Open, vencedor en plazas de máxima reputación como Miami o Madrid y también, el tenista que mayores ganancias ha acumulado en un año mágico.

Carlitos ya es Don Carlos en cuanto a emolumentos se refiere y es que con su meteórico ascenso a lo más alto en 2022 se ha embolsado la friolera de 10.102.330 dólares, algo más de 9,6 millones de euros. Con sólo 19 años, Alcaraz ha podido conquistar cinco títulos ATP, dos de ellos de categoría Masters 1000 y un Grand Slam. Todo ello, junto con otros resultados notables, le ha reportado una cantidad que es la mayor que ha ganado un tenista en esta temporada, algo por otra parte lógico debido a que el de El Palmar acabó como número uno del ranking.

Precisamente esta condición de número uno, por sí misma, dota a Alcaraz de cerca de 2,5 millones, un plus más que merecido si además consideramos que tras el US Open se convirtió en el líder del ranking ATP más joven de la historia, con sólo 19 años. Semanas después y pese a una desafortunada lesión que le apartó del final de temporada, Carlos pudo mantenerse en lo más alto y recibir, además de los homenajes en París y Turín, sus ganancias como el jugador que comenzara la próxima temporada comandando el ranking.

Siempre según los datos oficiales de la ATP, Alcaraz se embolsó 1,231,245 millones de dólares (1,17 de euros), por su primera conquista de Masters 1000, en Miami. Anteriormente había ganado 302.000 euros por su título en el ATP 500 de Río de Janeiro y en torno a medio millón más por sus resultados en el Open de Australia (tercera ronda) y el Masters 1000 de Indian Wells (semifinales). En el Mutua Madrid Open, Carlos ganó el título ante su público y se llevó 1.041.570 euros, más del doble de lo que había ganado en el Trofeo Conde de Godó, la primera piedra de su doblete español.

En Roland Garros y Wimbledon, Alcaraz no encontró los resultados deseados, pero se embolsara algo más de 500.000 euros entre ambos Grand Slam. Sería en el cuarto y último de la temporada, el US Open, donde Carlitos se llevaría su particular Gordo de 2022, ya que además del soñado título y el número uno, 2,5 millones de euros irían a parar a su cuenta corriente, lo mismo que ganaría a posteriori tras confirmarse el cetro de la ATP a final de temporada.

Alcaraz, el adolescente más rico

La conquista económica de Alcaraz, así como la deportiva, no tiene parangón en la historia del tenis. Si bien en este aspecto la subida constante de premios ha dotado a los tenistas de emolumentos notablemente superiores año a año, con la excepción del tramo covid, Carlos es el tenista más joven de siempre en alcanzar estas mayúsculas cifras en cuanto a beneficio económico. Para hacernos una idea, Rafa Nadal, en 2005 y con la misma edad que Alcaraz tiene actualmente, se embolsó 3,794,327 millones de dólares, que actualmente corresponderían a 3,61 millones de euros. Novak Djokovic, por su parte, ‘apenas’ llegó a 613.000 dólares ganados con los mismos 19 años con los que Carlos Alcaraz Garfia se ha convertido en rey deportivo y económico del tenis mundial.