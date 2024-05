Alcaraz desvela un secreto tras su derrota: «Tenía agujetas en todo el cuerpo»

Carlos Alcaraz cayó eliminado del Mutua Madrid Open a manos de Andrey Rublev, en un partido en el que el tenista español acusó el cansancio de la dura batalla del día anterior, ante Jan-Lennard Struff, y acabó despidiéndose del torneo en el que defendía título, en cuartos de final. Minutos después de confirmar su derrota y marcharse del Estadio Manolo Santana pidiendo disculpas a un público que, una vez más, respondía con una ovación, Alcaraz analizaba lo sucedido, dando alguna clave desconocida que explica su tropiezo.

«Duele perder, duele tener opciones y no aprovecharlas. Estoy un poco resfriado. Ha sido un día difícil para mí después del partido de ayer, llevaba tiempo sin un partido así y me he levantado con agujetas en todo el cuerpo. El antebrazo estaba ahí, ahí, y me ha pasado factura un poco todo eso. No le voy a quitar mérito al partido de Rublev, pero ha sido un partido difícil para mí», comentó Carlos Alcaraz, dejando claro que su estado físico, en todos los sentidos, no era el mejor para afrontar el choque con Andrey Rublev, que le ganó por un resultado de 4-6, 6-3, 6-2 en dos horas de juego.

Además de su cuerpo, la cabeza tampoco rindió como Alcaraz hubiera deseado, algo que se vio desde el inicio de la remontada de Rublev en la central del Mutua Madrid Open. «Quizás mentalmente he sido un poco más débil que en otros momentos. He estado más quejica, me duele mucho tener opciones y no aprovecharlas, sobre todo que sea por mí. Si el otro juega un buen punto, le aplaudo y a lo siguiente. Pero si yo fallo, me pego latigazos a mí mismo. Alguien como Rublev te da pocas oportunidades, y si las fallas duele. Debería haber estado más duro mentalmente, y quizás eso me ha pasado factura», analizaba Carlos, en rueda de prensa.

Pese a todo, pasar de las dudas de poder jugar hasta los cuartos de final provoca un balance positivo para Alcaraz en este Mutua Madrid Open, dadas las circunstancias. «Ha sido una semana muy positiva, un día antes de empezar el torneo no sabía si iba a poder jugar y hemos llegado a cuartos. Una vez entro a pista, no me gusta perder, da igual que no tenga las mejores sensaciones. Pero, en el cómputo global, ha sido una semana buena. Llegue sin tocar una raqueta, jugar cuartos de final y perder con Rublev en tres sets es una semana positiva», zanjó Carlitos Alcaraz.

Roma espera una mejora de Carlos Alcaraz

El problema del antebrazo, en el que el tenista español ha confesado que pensaba todos los días pese a no tener molestias como tal, no impedirá que juegue en Roma, donde desea ver al Carlos Alcaraz de siempre, más rodado y luchando por un título o una final. «Voy con esa protección extra, veremos estas semanas. En Roma seguiré jugando con ella por precaución. Veremos estos días, el pensamiento es ir a Roma con las mejores sensaciones posibles», completó Alcaraz, quien también espera encontrarse a Novak Djokovic en el Foro Itlálico.