Alcaraz salva su corona en Madrid

Carlos Alcaraz sigue sumando victorias en Madrid, aunque estuvo a punto de perder su corona, en un partido de infarto ante el vigente finalista del torneo, Jan-Lennard Struff, en su primera prueba de nivel en el cuadro del Mutua Madrid Open. Alcaraz se enfrentó a un tenista en racha, potente y que ya sabe lo que es hacer un gran papel en esta cita, y salió vencedor imponiéndose, pese a perder el segundo set y enredarse en el cierre en el tercero, por un apretadísimo marcador de 6-3, 6-7, 7-6, en dos horas y 52 minutos de emocionante batalla.

Alcaraz mostró una gran versión sobre el Estadio Manolo Santana en el primer set, mientras que en el segundo, una pequeña relajación tras empezar ganando y la sublimación de Struff al saque a partir de entonces mandaron el partido al tie break, donde el alemán se impondría por la mínima y con un ace que entró por milímetros, rozando la línea entre la victoria y una potencial derrota. Ya en el tercer parcial, el surrealismo se contagió del encuentro, con una ventaja de Alcaraz neutralizada de forma inverosímil por Struff y un cierre épico, después de vislumbrar la derrota, para citarse en cuartos de final con Andrey Rublev.

Plato fuerte del Supermartes de tenis en la Caja Mágica, que no era el principal simplemente por todo lo que Rafa Nadal supone para el aficionado en su última vez en Madrid. Carlos Alcaraz, vigente campeón y gran favorito al título, se encontraba en octavos de final con Jan-Lennard Struff, finalista en 2023 y en una racha realmente buena, con título incluido en Munich. Un partido de altos vuelos en el que también apuntaba a influir el público, volcado con Alcaraz, y las sensaciones físicas, cada vez mejores, pero sin confiarse, del tenista murciano.

Acelerón de Carlos para empezar ganando

Alcaraz demostró desde el inicio estar preparado para el desafío, si bien Jan-Lennard Struff puso toda la carne en el asador, consciente de quién era su rival, servicios potentes y restos que le permitieran meterse en pista para atacar. Carlos pasó apuros en su segundo turno de servicio, pero lograr sacar rondando los 220 km/h le salvó de la quema, tres pelotas de break mediante. Struff, en el juego siguiente, también tendría que aguantar las acometidas de Alcaraz, pero saldría vivo… por poco tiempo.

La maquinaria de Carlitos, coreado desde una grada, como acostumbra, llena a partir del quinto juego, pasaba a estar engrasada y lista para acelerar como sólo él sabe. Un par de derechas y dos fallos de Struff convirtieron un juego sin aparente relevancia en un break en blanco que decantaría la balanza que pasó de una máxima igualdad a una resolución apresurada de la mano de Alcaraz, quien al tercer punto de set, con su servicio, dejaba la mitad del trabajo hecho.

El saque de Struff silencia a Alcaraz

El premio sería doble para Carlos Alcaraz, quien además de ganar el primer set, lograba también adelantarse con un break en el segundo que pareció dejar el encuentro visto para sentencia. Nada más lejos de la realidad. Struff continuaba muy vivo y con ganas de dar guerra, por lo que un inesperado y momentáneo bajón de Alcaraz significó la rotura que devolvía la igualdad al marcador y lo encaminaba a una resolución apretada, visto el gran nivel de tenis de ambos contendientes, como ya sucediera en la final de 2023.

This one is DELIVERING 🔥@Struffitennis dramatically takes the second set tiebreak and ties it at one set apiece 3-6 7-6(5) against Alcaraz!#MMOPEN pic.twitter.com/GfQyDOzINc — Tennis TV (@TennisTV) April 30, 2024

Con un Alcaraz algo más dubitativo al resto y Struff valiéndose de sus bombas para sostener el empate sin apuros, el tie break decantaría la balanza de un lado o de otro y ahí, Jan-Lennard dejó la presión del lado del español y sacó réditos de ello. Pese a que empezó en ventaja, Carlos Alcaraz no pudo mantenerse en el liderato y varios errores le dieron la alternativa a Struff, quien con el saque por bandera confirmaba el set y la decisión, irremediable, en el tercero.

Alcaraz sufre y sentencia en el tercer set

Por primera vez en lo que llevamos de torneo, Alcaraz estaba contra las cuerdas y debía dejarlo todo para no despedirse de Madrid. Struff iba a más pero el ambiente estaba de su lado y el tenis, en igualdad de condiciones, también. Sólo quedaba mantenerse concentrado con el servicio y al resto, esperar un bajón de su rival, que llegaría en el segundo turno. Carlos volvía a quebrar, esta vez en un momento más importante, y el éxtasis reemplazaba al susto previo entre el público de la Caja Mágica.

El tenis de Alcaraz había contagiado de nuevo a la grada, si bien Struff se resistió en todo momento a dar el partido por perdido. Dominando con el servicio y la derecha para cerrar, en muchos casos, en la red, sólo la variedad de golpeos de Carlos le apartó de un dominio que, pese a la espera, acabaría dando cierto premio al veterano jugador alemán, en una situación inconcebible minutos antes.

COUNT ‘EM ✔️✔️✔️✔️✔️✔️✔️✔️✔️✔️✔️✔️✔️✔️@carlosalcaraz takes the 2023 final rematch vs Struff in the deciding set tiebreak to make it FOURTEEN wins in a row in Madrid!#MMOPEN pic.twitter.com/7Ek7MUUMZm — Tennis TV (@TennisTV) April 30, 2024

Alcaraz se colocó 4-1, después 5-2 y más tarde, 5-3 y 40-0 con el servicio a su favor, pero de manera casi incomprensible, no pudo cerrar el partido. Los fallos vaciaron su tanque de confianza y Struff aprovechó para dar un golpe y revivir cuando estaba en la lona. La situación no podía ser más rocambolesca, al parecer, pero el choque dio una vuelta más con una pelota de break para Struff, ya con 5-5, de la que Alcaraz saldría victorioso. El tie break de nuevo decantaría la balanza y ahí, Carlos Alcaraz, con suspense, épica y una derecha maravillosa, no iba a fallar. El campeón estará en cuartos de final.