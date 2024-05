Alberto Rodríguez Piñón: «Fue un privilegio jugar con el Rey Juan Carlos y con Aznar»

Alberto Rodríguez Piñón fue uno de los pioneros en el pádel español y un visionario, ya que fue el creador de la primera pista de pádel de critstal en España. Todo empezó tras retirarse del tenis a los 22 años por una lesión en la espalda, cuando decidió echarle horas al pádel hasta convertirse en uno de los mejores del mundo. Alberto fue siete veces campeón de España y doble subcampeón del mundo. Además, fue profesor del ex presidente del Gobierno José María Aznar y del Rey Juan Carlos.

Como empresario, el coruñés ha anunciado en exclusiva en OKDIARIO que va a abrir un nuevo club, muy innovador, en el Hotel Atalaya de Marbella, que contará con nueve pistas de pádel y tres de tenis. Alberto, también, es accionista de Pórtico Sport (una de las compañías de referencia a nivel mundial en la fabricación de pistas de pádel), de Led Projets (la empresa de iluminación de pistas que está en los mejores circuitos profesionales), Consejero de las Series Nacionales de Pádel y hace menos de un año vendió Ciudad de la Raqueta, club que fundó hace casi 15 años junto a Javier Martí ‘Koki, al fondo Olimpia Sport.

Pregunta.- Nos visita en OKDIARIO Alberto Rodríguez Piñón, siete veces campeón de España, dos veces subcampeón del mundo. Y, además, Alberto es el creador de las pistas de pádel de Cristal, en España. ¡Vaya palmarés!

Respuesta.- Sí, estoy orgulloso de ese palmarés y mirándolo con la perspectiva de aquella época y ahora, pues todavía más orgulloso de cómo ha crecido el pádel, que en aquella época fue una apuesta personal junto con otras personas.

P.- Cuando se retiró del tenis, ¿se imaginaba que lo mejor estaba por venir?

R.- No, la verdad que no, sin ninguna duda, no me lo imaginaba. Cuando me retiré del tenis por culpa de una de una lesión de espalda y me tuve que hacer una microcirugía, ahí me di cuenta que habían pasado unos años y que iba a tener muy complicado llegar a la élite mundial. Además, en aquella época hacían falta muchos recursos económicos para dedicarte al mundo profesional a nivel internacional. Y bueno, me puse a estudiar marketing y publicidad y empecé a jugar como hobby. Ahí sí yo creo que fui un poco visionario porque vislumbré que este deporte iba a pegar fuerte en España. Además tenía el apoyo en aquella época de todavía el líder de la oposición, José María Aznar, que jugaba en el Abasota. Pero sí tuve esa visión futura de que iba a llegar a ser presidente del Gobierno y que eso iba a catapultar este deporte muchísimo. Y así fue, la verdad.

P.- Se retira y le plantea a Pablo Martínez Semprún la idea de traer a un entrenador de Argentina y dedicarle tres horas al día al pádel. ¿Qué le dijo Semprún cuándo se lo planteó? Porque en esa época el pádel en España casi no se practicaba.

R.- En el pádel había un circuito Beefeater, digamos que el pádel era un deporte un poco semiprofesional. Y entonces Pablo Martínez, que fue un tenista excepcional, que llegó a ser el 11 o el 14 del ranking nacional, yo llegué a ser el 31, también estaba de retirada un poco en el tenis e hicimos la apuesta. Hablé con él y le dije: «Oye, Pablo, yo creo que si le metemos horas a esto podemos ser buenos». Y efectivamente, trajimos un entrenador de Argentina, Juan Carlos Dezeo, y empezamos a entrenar por la mañana, a hacer cestos, cubos, físico y nos convertimos en los precursores del pádel profesional. Retiramos un poco a la otra generación que había, a las leyendas Juan Fontán y Javier Arenzana y Pablo y yo fuimos los precursores del pádel profesional. Nos empezaron a salir algunos sponsors, empezamos a ganar casi todos los torneos y ahí ya digamos que nació nuestra carrera profesional.

P.- En el 92 le llama la selección española para competir en el Mundial. ¿Qué supuso para usted representar a España?

R.- Mucha ilusión, la verdad. Fue en La Moraleja el primer Mundial de la historia del pádel, en el 92, que lo presidía Su Majestad el Rey hoy, que en esa época era el príncipe Felipe. Fue un evento muy bonito, muy emotivo y la verdad que mucha ilusión. Además me nombraron jugador revelación y bueno, eso, sin duda, me catapultó la carrera ese primer Mundial.

P.- Luego poco después se fue a a Argentina a jugar con Álvarez Clementi. ¿Cómo fue el ambiente de allí? Tuvo que ser espectacular…

R.- Sí, había viajado a Argentina también a algunos torneos con otras parejas españolas, con Carlos Almazán y luego Horacio Álvarez me llamó para ver si quería jugar tres torneos con él. Me hizo mucha ilusión porque era una eminencia allí y jugamos dos torneos en Argentina y uno en Paraguay que jugamos la final contra Roberto Gattiker, otra leyenda, y Victor Pecci, el ex tenista, que también se recicló luego al pádel. Fue una experiencia muy positiva que me enriqueció mucho.

P.- Fue tan enriquecedora que cuando volvió a España se metió de lleno en el pádel y montó la primera pista de cristal de pádel en España. En ese momento era una apuesta arriesgada, y ahora es raro no ver pistas de cristal…

R.- Sí, efectivamente. Volví enamorado del circo que había allí y ten cuenta que, mucha gente del pádel actual no lo sabe, en aquella época, entre la década de los 90 al 2000 en Argentina el pádel era una locura, pabellones con 5.000 personas… Entonces yo me quedé enamorado de ese circo y dije yo tengo que montar esto en España. Y hasta que convencí a Javier Martí ‘Koki’, que tardé un año en convencerle, y al final montamos la primera pista movil. A partir de ahí empezamos a organizar torneos con Padelvisión en distintas ciudades de España para que la gente pudiese acercarse a ver el deporte.

P.- Ese fue el inicio de su empresa Padelvision…

R.- Padelvision, que luego acabó siendo Vision. Al cabo de unos años yo la dejé. Pero si hacíamos el que podríamos considerar el primer circuito profesional, el primero semiprofesional fue el circuito Beefeater y luego el primer profesional fue el circuito Red Bull en aqeulla época. Hacíamos torneos en la playa de la Malvarrosa, en Valencia, en la Plaza Felipe II, en Madrid. Bueno, pues en sitios muy emblemáticos como el Puerto Olímpico de Barcelona para precisamente promocionar este deporte que en aquella época todavía era muy poco conocido.

P.- Aparte de por ser el el creador de las pistas de cristal de pádel, también se le conoce por ser el primer jugador español en ganar a los número uno del pádel de aquella época, Alejandro Lasaigues y Robby Gattiker.

R.- Me acuerdo perfectamente de ese día. Fue en la plaza de Felipe II, en uno de los torneos Red Bull. Hay que tener en cuenta, por situar a la gente en el contexto, que los argentinos eran muy superiores a los españoles. En un torneo profesional que participan argentinos, una pareja española no llegaba ni a octavos de final, básicamente. Y bueno, a base de empezar a competir con ellos, fuimos creciendo como jugadores Semprún y yo, y al final logramos ganarles en varias de las pruebas del circuito Red Bull. Y luego, posteriormente en los mundiales, ya estábamos ahí muy parejos con ellos.

P.- Poco después cambia de pareja y empieza a jugar con Juan Martín Díaz, considerado como uno de los mejores jugadores de la historia del pádel que junto a Belasteguín revolucionaron este deporte.

R.- El primer Mundial, que fue muy importante, en el 96, que llegamos a la final Semprún y yo, ahí en semifinales ganamos al Bebe Auguste y Mariano Lasaigues, que en ese momento era la pareja número uno argentina. La final la perdimos con Lasaigues Gattiker 6-3 en el tercero. Estábamos ya al máximo nivel, los partidos eran un cara o cruz. Después de tres años con Pablo Martínez Semprún, me junto efectivamente con Juan Martín Díaz, que como tú bien dices, bueno, para mí las grandes parejas míticas del pádel son Lasaigues Gattiker y Juan Martín Díaz y Belasteguín, que estuvieron, como sabe la mayoría de gente, 13 años como número uno. Yo estuve con Juan Martín cuatro años y llegamos a una final del Mundial en Mar del Plata, en el 98 que perdimos contra Cristian Gutiérrez y y Roberto Gattiker también.

P.- También se le conoce como el entrenador del Rey Juan Carlos y del ex presidente del Gobierno José María Aznar ¿Qué tal fue entrenarles?

R.- Para mí fue un privilegio jugar con con esas personalidades, tanto con el Rey Juan Carlos como con José María Aznar, porque era un auténtico orgullo hacerles distraerse un poco de las problemáticas de lo que significa ser el Jefe de Estado y, por otro lado, ser el presidente del Gobierno. Fue una experiencia muy enriquecedora y muy agradable, y un honor haber tenido esos momentos de de pádel con ellos.

P.- Ahora es accionista de Portico Sport y de Led Projects, consejero de las Series Nacionales de Pádel y hasta hace un año socio de Ciudad de la Raqueta. Está metido de lleno en el pádel…

R.- Cuando yo dejo el pádel me desvinculo totalmente del deporte, pero sí me junto con Javier Martí y montamos lo que era su sueño, que era tener una instalación ejemplar en Europa de raqueta. Y hace alrededor de 15 o 16 años montamos la Ciudad de la Raqueta con 40 pistas, que la gente decía que estábamos locos. Y bueno, la verdad es que que se convirtió en el centro de raqueta más importante de Europa, con muchas pistas cubiertas. Pero básicamente sólo estaba solo estaba en ese asunto relacionado al pádel y hace como dos o tres años viendo que el pádel estaba cogiendo una explosión internacional me subí al carro también de de estos proyectos.

Efectivamente, Portico Sport es una de las compañías líder en pistas y en cubiertas. Estamos haciendo proyectos muy importantes como Los Naranjos en Marbella, con 18 pistas y 10 cubiertas, un campo de golf… Led Project, que es la compañía líder en iluminación, la que ilumina todos los circuitos profesionales, el World Padel Tour en su época, está en Premier Pádel también. Y las Series Nacionales de Pádel, que me hace mucha ilusión, que soy consejero en temas de marketing, patrocinio y comunicación, pues es la liga amateur más importante del mundo, que participan nada menos que 125.000 jugadores durante todo el año y 2.600 equipos. Así que la verdad que bueno y algún proyecto más por ahí que tengo entre manos.

P.- Precisamente por esos proyectos le quería preguntar. Con su empresa Wildcard Synergy Business estás inmerso en diferentes proyectos. ¿Qué más proyectos tiene entre manos que no tengan que ver con el pádel?

R.- Bueno, te voy a contar uno que va a tener con el pádel, que es que recientemente he llegado a un acuerdo para hacer una instalación, un club muy útil que va a ser muy innovador en Marbella, en el Hotel Atalaya, que me hace ilusión anunciarlo aquí. Una instalación con nueve pistas de pádel y tres pistas de tenis. Seguramente haremos alguna alguna sorpresa también de otro tipo de deportes. Ha sido muy reciente y me hace ilusión anunciarlo. Luego también estoy en un proyecto inmobiliario que voy a hacer en La Coruña, en mi ciudad, que yo soy de allí, al lado de la playa de Mera, una de las playas más bonitas que hay de A Coruña y un proyecto inmobiliario de ocho chalets muy boutique también. Y algún proyecto que estoy en alguna compañía de tecnología, Algunas startups también. Me gusta mucho diversificar, soy muy inquieto y y me gusta tocar bastantes palos, aunque tengo bastante el foco en el mundo del pádel.

P.- España es el país con más clubes de pádel establecidos en el país, con más de 3.800 en 2021, muy por delante de los 1.452 que hay en Italia, que ocupa la segunda posición. Es impresionante cómo está creciendo el pádel en España, y en mayor medida es gracias a usted…

R.- Bueno, el granito de arena que metí yo junto con otros participantes como Javier Martín, ‘Coqui’, Pablo Martínez Semprún… Pero bueno, sí, efectivamente nosotros fuimos los que pusimos la semilla. Luego, efectivamente, con clubs como Ciudad de la Raqueta también le dimos mucho empuje al deporte. Y España, efectivamente, es el líder en número de clubes. Todavía se están abriendo clubes. Además, yo creo que está habiendo un relevo generacional y conceptual en el tipo de clubes que se están abriendo. Ahora están viniendo nuevos clubes muy, muy bonitos, muy nuevos obviamente. Todavía queda mercado en España, no muchísimo, porque hay mucho, pero como ha explotado a nivel internacional, el margen de crecimiento es casi infinito.

P.- El pádel está en su mejor momento. El fondo Qatar Sports Investments ha comprado World Padel Tour y ha creado un único circuito Premier Padel. ¿Esto abre la veda de la entrada de fondos de inversión en el pádel?

R.- Correcto. A raíz de la pandemia ya ha empezado a haber algunos movimientos, como el fondo sueco Triton, que creó un vehículo LED Up que alquilaron un vehículo de alrededor de 300 millones de euros para para desarrollar negocios de pádel de todo tipo: fábrica de pistas, clubes, etcétera. Luego también entró el fondo de Juan Roig, los propietarios de Mercadona que compraron la empresa Padel Galis y ahí empezó un poco a ver, movimiento. Ten en cuenta que el pádel era un negocio todavía muy pequeñito. En el momento que empiezan a haber unas cifras ya un poco tal, los fondos empiezan a mostrar cierto interés y a explorar varias inversiones, como estos ejemplos y estos últimos dos años todavía se ha celebrado más.

Efectivamente, el fondo soberano qatarí compra World Pádel Tour, pero otros fondos también han entrado en otras compañías. Está habiendo mucho movimiento. Yo creo que lo que está pasando también es que muchos fondos quieren entrar pero no saben cómo. Al pádel todavía le falta una evolución profesional en la parte ejecutiva. El pádel está yendo demasiado rápido a nivel industrial y a nivel formación y dirección no hay tanta oferta de ejecutivos que sepan. De hecho, está habiendo muchos cambios en los fondos también, otro fondo que entró en la compra de Pádel nuestro, el distribuidor de palas. Pero bueno, están teniendo algunos problemas tanto el fondo Triton como el fondo de Pádel nuestro.

P.- Con la entrada de Premier Padel este año se ha hecho un calendario más global para promocionar este deporte por todo el mundo. ¿Qué te parece que se haya globalizado y hayan menos torneos en España?

R.- Eso es malo para España. Yo creo que uno de los éxitos, que fíjate que en el tenis también pasa porque tengo buena relación con el presidente de la Federación Española de Tenis, que lo está haciendo muy bien, precisamente porque ha organizado muchos torneos en España. En pádel eso era muy bueno para el país porque podían jugar muchos jugadores. Digamos que la sede del pádel mundial que está en España, estaba mucho más arraigada con más de 30 torneos. Por supuesto que es buena la apertura internacional, pero también hay que hacerlo con delicadeza y con sentido común. O sea, no tiene sentido todavía hacer torneos en determinados países, como por ejemplo se ha hecho hace poco en en Venezuela, donde me llegan comentarios de que los medios no eran los más adecuados. Además, se pueden se puede enfocar de otra manera, tú puedes hacer en un país que quieres promocionar el pádel, puedes hacer a lo mejor un torneo de otra categoría similar a como se hace en el tenis, un Challenger. Para España no es bueno, pero no sé, a lo mejor alguien coge ese testigo de hacer torneos por España, que tampoco sería mala idea.

P.- A día de hoy hablar de pádel en España es hablar de Paquito Navarro, pero sobre todo de Ale Galán y Juan Lebrón. Ahora España ya está al nivel de Argentina e incluso un poco por encima. Cómo han cambiado las cosas desde su época, ¿no?

R.- Sí, efectivamente. En una entrevista que me hicieron un medio hace unos años cuando jugaban Paquito y Lebrón y diciendo que iban a llegar a ser número uno. Acerté uno, pero no fue el con Paquito y Lebrón, fueron LeBron y Galán.

P.- Paquito y Lebron llegaron a ser números uno…

R.- Llegaron a ser números uno, es verdad, creí que se habían quedado en dos. Si no, ahí sí que evidentemente ha habido un sorpasso de la élite española. Ese inicio que empezamos en su época Semprún y yo, se terminó con ese sorpasso definitivo que fue Juan LeBron y Ale Galán fuesen número uno tres años seguidos, que no está nada mal. El circuito profesional está muy interesante con los cambios de parejas y este año la verdad que hay bastante incertidumbre sobre quién se va a llevar el gato al agua. En principio los favoritos son Coello y Tapia, pero bueno, ya ha visto cómo están Chingotto y Galán, que están on fire. Y Paquito y Lebrón están yendo a más, un poquito más lentos de lo que quizás se esperaba, pero hay que tenerlos en cuenta porque van a estar en la pelea.

P.- ¿Con qué jugador del circuito se identifica?

R.- Buena pregunta. Yo era un jugador bastante talentoso de revés, utilizaba mucho la bandeja. Bueno, tenía, creo que bastante facilidad. Paquito me recuerda a mi, obviamente muy mejorado porque le veo que juega como muy fácil. Quizá con Paquito. Además es un jugador que me cae especialmente bien, le tengo mucho cariño y para mí es el talento, sin duda, del pádel.

P.- El pádel ha evolucionado muchísimo en los últimos años tanto en España como a nivel internacional. ¿Se imaginaba en su época que podría llegar a estos niveles?

R.- Yo siempre he creído en el pádel, la verdad. Lo que no entendí mucho durante muchos años es que no despegase más rápido a nivel internacional. Pero efectivamente. Sí, bueno, la verdad es que no tiene nada que ver con el deporte, pero eso pasa en todos los deportes, pasa en el tenis, pasa en el fútbol. El pádel ahora es muy físico, tienen unas piernas ahora tremendas y yo creo que de aquí a unos años va a haber otro salto porque como has dicho tú bien antes, el calendario está siendo muy exigente. Antes jugaban todos, casi todos los torneos en España y ahora, con tanto viaje, las piernas lo van a acusar mucho. Y ahí los que tengan más herramientas a nivel físico van a tener mucha ventaja.

P.- El físico se ha convertido en una parte muy importante del pádel. ¿Cree que esta es una de las claves de este deporte?

R.- Sí, porque hay que tener en cuenta que los jugadores de pádel, está habiendo una mezcla entre jugadores todavía muy jóvenes, pero también algunos veteranos, como en el caso de Paquito, con unas edades ya… Efectivamente está habiendo muchas lesiones por eso, porque está habiendo muchos torneos, mucha intensidad en los torneos y, claro, ese esfuerzo se paga. Si eres joven todavía tienes mucho margen para aguantar esa embestida. Está pasando un poco todos los deportes. Fíjate, estamos en el tenis, lo mismo, lesionado Sinner, Alcaraz con problemas, Nadal… Hay que hacer un poco un análisis del deporte de alta competición porque se está haciendo demasiado exigente a nivel físico y entonces, bueno, habrá que analizar el por qué, porque pasa en varios deportes.

P.- ¿Cree que el pádel ha tocado su techo o todavía tiene margen de crecimiento?

R.- No, El pádel tiene muchísimo margen de crecimiento. El pádel no va a tener fin en margen de crecimiento, porque, yo siempre he dicho una frase: «El pádel es como la pala de la playa, pero con paredes». Y como todo el mundo juega la pala de la playa, pues ese para mí es el gran éxito del pádel, la facilidad que es y lo social que es. En unos países irá un poco más lento que en otros, porque ahí va a depender mucho de las inversiones que haya, de los emprendedores, etcétera, etcétera. Pero el pádel no tiene fin porque es un deporte muy fácil y muy social.

P.- Ya por último, para acabar, una apuesta. ¿Quién acabará el año como número uno? Mójese.

R.- Coello Tapia.