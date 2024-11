Aitana y la selección femenina van ahora a por la cúpula de la Liga F: «No estoy contenta»

Nuevo alzamiento de voz en el fútbol femenino. Lo ha pronunciado Aitana Bonmatí, reciente ganadora del Balón de Oro. «Me encantaría que la Liga fuese más competitiva, aunque eso no creo que sea una excusa para dejar de progresar individualmente y como equipo», aseguró recientemente la jugadora del Barcelona.

Relacionado con esa visión que tiene del fútbol femenino español respecto al de otros países, Bonmatí habla de su futuro. Rechazó una oferta del Chelsea y deja claro que sigue muy comprometida con el Barcelona, pero no descarta «la posibilidad de jugar fuera de España algún día». La doble ganadora del Balón de Oro ha vuelto a ahondar en la liga femenina.

«La liga en Estados Unidos está haciendo las cosas bien en términos de marketing y comunicación y quieren ser la mejor liga, así como también la WSL en Inglaterra. Creo que estas dos ligas son de las mejores en términos de trato, de cómo tratan al fútbol femenino, como nos lo merecemos», afirmó.

Y eso a pesar del potencial de la competición española. «Siempre digo lo mismo sobre mi liga. No estoy contenta con cómo nos tratan porque creo que tienen un producto: las futbolistas. Un buen producto porque somos ganadoras de la Champions tres veces y también campeonas del Mundo y de la Nations League. Entonces, tienes el producto para explotar, eso en términos de marketing y comercial, para ganar dinero porque es importante ganar dinero para desarrollarnos», declara en ESPN.

No es fácil que se produzca un cambio ni qué se necesita para que eso ocurra: «No lo sé. Cada vez que tengo una pregunta sobre eso, respondo lo mismo. Estamos hablando con claridad, estamos diciendo lo que necesitamos y estamos haciendo nuestro trabajo sobre el campo ¿Quién tiene que hacer su trabajo fuera del campo? No tenemos el control. Por eso me gustaría tener gente que lidere este tipo de cosas, que tenga la capacidad de desarrollar esta liga. Además tienen que querer porque si quieres, lo harás. Si no te importa, no lo harás».

La futbolista del Barcelona profundizó en las necesidades de las jugadoras. «Y creo que hay mucho por hacer aquí. Me gustaría tener una liga más competitiva porque esto es lo mejor para la gente que nos está viendo y también para que seamos mejores cada año. Si compites en una buena liga, puedes competir con las mejores jugadoras, con los mejores equipos y puedes ser mejor».