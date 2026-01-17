Adam Walton, el primer rival de Alcaraz en el Open de Australia, famoso por conseguir un hoyo en uno

Adam Walton es el primer rival de Carlos Alcaraz en su búsqueda por conquistar el único Grand Slam que no está inscrito en su palmarés: el Open de Australia. El tenista de Brisbane nunca ha conseguido pasar de la primera ronda del torneo de su país, pese a que en otros ‘grandes’ sí alcanzó rondas más avanzadas.

Walton, de 26 años de edad, ha seguido un camino muy atípico en el circuito de la ATP y completamente opuesto al de Alcaraz. Pasó por el circuito de la NCAA de tenis con la Universidad de Tennessee incorporándose al circuito en 2023. Nunca ha ganado un torneo de la ATP siendo un habitual en el mundo de los challengers. Ahí sí ha ganado cuatro títulos en este tiempo logrando varias invitaciones a torneos superiores.

Tiene como mejor resultado segundas rondas de Roland Garros, Wimbledon y US Open y ya se ha visto con Alcaraz en un partido. Ambos disputaron el año pasado un duelo en el torneo londinense de hierba de Queen’s y que se saldó con victoria para el español por 6-4 y 7-6 en segunda ronda.

Adam Walton destaca por tener un juego sólido desde el fondo de pista y bastante variado de golpes. El problema para que no haya alcanzado más allá del top-75 del ranking de la ATP es la falta de potencia que en muchas ocasiones hace que sus rivales puedan jugarle un punto extra provocando su error.

Walton casi se decide por el golf

En otro orden de cosas, Walton es un excelente golfista como demostró en su época universitaria. En 2021, meses después de ganar el campeonato de dobles de la NCAA con Pat Harper de pareja, el australiano logró un hoyo en uno en el campo de Williams Creek. Fue en el hoyo 15 del campo y lo firmó con un hierro 9 desatando la locura en el mundillo universitario.

El australiano estudió en la Universidad de Tennessee y terminó sus estudios obteniendo una licenciatura en administración de empresa y recursos humanos. El jugador espera el gran momento que dé un impulso definitivo a su carrera deportiva. Por el momento, ha logrado 1,7 millones de dólares y siempre está la duda de cómo le habría ido de haberse dedicado al golf. «A veces pienso que podría ser también profesional en ese campo», dijo recientemente.