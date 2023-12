Vuelve la estafa del ‘tocomocho’ con la Lotería de Navidad: así es como debes evitar caer en ella

La Lotería de Navidad vuelve a ser víctima de la estafa del ‘tocomocho’, así es como debes evitar cualquier problema de este tipo. Los estafadores están en el orden del día, buscando las formas de conseguir que los más vulnerables acaben cayendo en un problema mayor que puede suponer la quiebra de sus finanzas. La Policía Nacional ya ha advertido de que la estafa ha empezado antes del sorteo, pero puede incrementarse con la llegada de este día señalado en el calendario, el 22 de diciembre.

La Lotería de Navidad es víctima de la estafa del ‘tocomocho’

Lo Lotería de Navidad reparte millones de euros en premios, siendo una de las que se ha convertido en de las más buscadas del momento. Todo el mundo quiere probar suerte a la hora de ganar un premio que puede darle más de una alegría en estos días que están a punto de llegar.

El timo del tocomocho es un clásico para el que siempre acaban cayendo personas mayores o ilusionadas en busca de una cantidad de dinero que puede ayudarle en tiempos complicados. Todo el mundo está muy pendiente de lo que le dicta el corazón, pero también la suerte, así que no es de extrañar que crean en algo que puede acabar resultando casi imposible.

La estafa se produce engañando a una persona que da por adelantado una gran cantidad de dinero. Nunca se debe entregar dinero en efectivo ante una misión o propósito que viene de alguien desconocido o suena ‘demasiado bien’. Hay que asegurarse y estar pendiente de todo lo que pasa.

Así realizan la estafa del ‘tocomocho’

Esta estafa consiste en hacer creer a la persona que se tiene un billete de lotería de Navidad ganador, pero que no se puede cobrar de forma personal. Es decir, por motivos que van variando, tener una deuda con Hacienda o no disponer de una residencia en este país, no se puede cobrar.

Por lo que se pide a otra persona que cobre el billete, a cambio se le dará una cantidad de dinero. Para asegurarse de que se cobrará se hace pagar por adelantado unos 6.000 euros. De esta manera la persona que cae en esta estafa cree que ha ganado miles de euros, por solo 6.000, ya que tiene en su poder, un décimo que vale miles de euros.

En general, son personas mayores las que caen en este timo. Les enseñan un papel con el décimo ganador y no son conscientes de que en internet pueden encontrar todos los premios y saber si son o no los premiados. Hay algunos estafadores que incluso llegan a cambiar por completo este tipo de premio, pueden crear un sorteo nuevo o una primitiva. Son capaces de falsificar los números de Lotería, haciendo una copia del número ganador.

Por lo que a medida que se acerque esa ilusión o información sobre un tipo de lotería que realmente puede cambiarnos la vida, puede ser fuente de una dura estafa. Será mejor alertar a las personas mayores o a aquellas que acaben siendo víctimas de este tipo de problemas. Los estafadores saben muy bien cuáles son sus objetivos.

Pensionistas que vivan solos y tengan una paga con la que pagar este supuesto billete ganador que acabará convirtiéndose en nada. Si queremos jugar a la Lotería de Navidad, aún estamos a tiempo, es cuestión de buscar un número y comprarlo. El resultado puede acabar siendo un premio de verdad. Estar atento al sorteo y comprobar cualquier premio en una administración de lotería es la clave para no ser estafado este año.