Vinilos por los que te pagarían una pasta: ¡Desempolva estos tesoros!

Si eres aficionado a la música en vinilo o coleccionas LPs seguramente tendrás alguna que otra joya en tu colección, pero ¿sabías que algunos de los discos más antiguos pueden valer muchísimo dinero? La moda por el vinilo lleva tiempo pegando fuerte, de manera que son muchas las personas que se dedican a buscar esos discos que aunque tengan años, son auténticos tesoros de la música. Descubre ahora cuáles son los vinilos por los que te pagarían una pasta y comprueba si tienes alguno de ellos, no vaya a ser que realmente el tesoro se encuentre en tu propia casa.

Los vinilos que valen una pasta

Algunos vinilos son auténticas joyas de la música. No sólo debido al artista o las canciones que contiene sino que debido al paso del tiempo se han convertido en piezas de coleccionista que si están conservadas en buen estado, pueden llegar a tener precios bastante elevados.

Imaginamos que si tienes alguno de los discos que ahora te vamos a enumerar no los querrás vender, pero siempre viene bien saber de qué cantidad de dinero estamos hablando por si en algún momento deseas cambiar de opinión.

Aphex Twin, Selected Ambient Works 85 – 92 (Apollo LP, 1992)

Valor: Entre 400 y 520 dólares.

En 1992 la música electrónica no tenía todavía el gran status que precisamente en los 90 alcanzó, pero ese fue el año de SAW85-92 que es quizás uno de los discos imprescindibles de este género.

Sin embargo cuando fue lanzado Twin apenas tenía 21 años y el sello Apolo hizo un lanzamiento limitado que hoy en día persiguen los coleccionistas. Eso sí, debe tener tres canciones en la cara C y tres en la D y estar ausente de código de barras y etiqueta con el número de catálogo.

Black Sabbath, Master of Reality (Vertigo LP, 1971)

Valor: Entre 780 y 900 dólares.

Cuando fue lanzado apenas fue bien recibido por la crítica, pero con el tiempo y gracias a las alabanzas de otros grupos como Nirvana, el disco adquirió un status que hace que sea un tesoro para los coleccionistas. Eso sí, para venderla a ese valor debes tener una copia cuya portada sea en relieve y dentro tenga un poster del grupo.

David Bowie, Scary Monsters… and Super Creeps (RCA LP, 1980)

Valor: Unos 13.100 dólares.

Al igual que sucede con discos en buen estado de The Beatles, todos los de David Bowie, suelen ser joyas para coleccionistas, pero en concreto este álbum es de los más deseados. En él encuentras algunos de lo «hits» de Bowie como «Ashes to Ashes». Pero eso sí, para que tenga el valor señalado, debe ser una de las copias en color púrpura que se editaron y tener el lomo y la funda en buen estado.

Kate Bush, Eat the Music (EMI 7in single, 1993)

Valor: Entre 1830 y 2000 dólares.

Kate Bush está ahora más de actualidad que nunca gracias a Stranger Things, pero no sólo eso, también tiene algunos vinilos por los que se paga bastante dinero. Es el caso de este single del que se dice que por cambios de última hora en la decisión de su lanzamiento tan sólo tiene editadas 17 copias.

The Jimi Hendrix Experience, Axis: Bold as Love (Track Record LP, 1967)

Valor: Entre 520 y 650 dólares.

Aunque es un disco muy popular y está presente en la casa de muchos fans de la música, debes tener la copia adecuada para que te paguen más de 500 dólares por ella. En concreto, debe ser una primera edición, con el sello de la compañía Track Record label en plata sobre negro. Con portada plegable y un poster naranja en el interior. Si es además versión mono, es más apreciada que la stereo.

Massive Attack vs Burial, Four Walls (The Vinyl Factory 12in single, 2011)

Valor: Entre 450 y 900 dólares.

De este «reciente» disco de Massive Attack apenas se editaron mil copias y por ello es un vinilo deseado por muchos coleccionistas. Si tu copia tiene el sello Artist´s Proof (que sólo está marcado en 20 copias) es posible que te paguen los 900 dólares señalados.

George Michael, Older (Virgin LP, 1996)

Valor : entre 400 y 500 dólares.

Cuando se trata de coleccionismo, la muerte de un artista puede aumentar los precios de discos que ya de por sí son raros. El tercer LP en solitario de George Michael, Older , vendió millones de copias en CD, pero solo hubo una pequeña tirada en vinilo para todo el mercado europeo.

Las copias han cambiado de manos por hasta £ 800, y es fácil que lo pudieras tener en tu colección sin que te hayas dado cuenta que es un auténtico tesoro.

Prince, The Black Album (Warner Bros LP, 1987)

Valor: Entre 19.600 y 32.700 dólares

Después de grabar The Black Album , también conocido como «The Funk Bible», y lanzar 500,000 copias, Prince decidió detener el lanzamiento y pagó al sello para retirar todos los discos. ¿La razón? El cantante tuvo una epifanía alimentada por sustancias de que su disco era «malvado».

Sin embargo, para entonces ya habían salido a circulación ejemplares promocionales. El disco fue ampliamente pirateado y tuvo una reproducción considerable en la radio, a pesar de las protestas de Prince. Evidentemente, el cantante cambió de opinión sobre el disco, lanzando una versión en CD en 1994.

Un vinilo estadounidense original sin abrir se vendió en 2018 por $ 42,300, mientras que una versión canadiense sin sellar se vendió por $ 27,500.

Sex Pistols, God Save the Queen (A&M 7in single, 1977)

Valor: Entre 15.700 y 19.600 dólares

Cuando Sex Pistols lanzó el single God Save The Queen estaban en un proceso de cambio de discográfica. En realidad EMI los echó y A&M los fichó lanzando 25.000 unidades de esta famosa canción, pero les dejaron a los seis para irse con Virgin, de modo que A&M destruyó todas esas copias a excepción de una docena que es ahora toda una joya para coleccionistas.

The Smiths, Hand in Glove (Rough Trade 7in single, 1984)

Valor: Entre 1900 y 2290 dólares

La primera edición de este primer single de The Smiths constó únicamente de 6000 copias. La segunda fue lanzada con una portada de George O’Mara que estaba en negativo y aunque se destruyeron todas las copias, sobrevivieron 25 así que si tienes una de ellas, ya sabes lo que te pueden llegar a pagar por ella.