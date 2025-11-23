El truco de ‘La Ordenatriz’ con papel albal para ahorrar en calefacción y que tu casa siempre esté caliente

Mantener la casa caliente durante el invierno puede suponer un gasto considerable debido al alto precio de la energía. Sin embargo, existen trucos caseros y sencillos que permiten optimizar el calor que generan los radiadores. Uno de los métodos más virales en redes sociales, compartido por perfiles como «La Ordenatriz», consiste en el uso de papel albal para reflejar el calor hacia el interior de la habitación y, de esta manera, ahorrar en calefacción.

El principio básico de este truco es muy simple: los radiadores no sólo irradian calor hacia adelante, sino también hacia la pared que tienen detrás. Parte de esa energía se pierde, ya que las paredes absorben el calor y, en muchos casos, parte de él se escapa hacia el exterior. Al colocar un panel de papel de aluminio, que actúa como espejo térmico, se refleja esa energía de vuelta hacia la habitación, aumentando la sensación de calidez sin necesidad de subir la temperatura del termostato.

El truco con papel albal para ahorrar en calefacción

Para aplicar este truco correctamente, sólo hay que seguir una serie de pasos muy sencillos. Lo primero es medir el área de la pared que se encuentra justo detrás del radiador. El papel de aluminio debe cubrir completamente esta zona para que funcione como es debido. En lugar de pegar directamente el papel albal a la pared, lo ideal es colocar un cartón o panel fino como soporte, sobre el cual se pega el aluminio con la parte brillante hacia la habitación.

Este método se puede aplicar en radiadores de agua caliente, eléctricos e incluso en sistemas de calefacción central que utilicen radiadores de panel. Además, su instalación es rápida: en la mayoría de los casos, en menos de media hora se pueden colocar todos los paneles detrás de los radiadores de una vivienda estándar.

Ahora bien, al usar papel albal detrás de los radiadores para ahorrar en calefacción, es importante asegurarse de que el material no toque componentes eléctricos ni interfiera con la circulación de aire del propio radiador, especialmente en modelos eléctricos. Siempre hay que dejar una pequeña distancia entre el aluminio y el radiador para evitar riesgos innecesarios.

El truco también se puede complementar con otras estrategias para mantener la casa caliente: cerrar las persianas y las cortinas por la noche, sellar grietas en ventanas y puertas, y colocar alfombras en suelos fríos. En resumen, el truco de «La Ordenatriz» con papel albal es posible reducir la pérdida de energía y lograr una sensación térmica más agradable sin necesidad de aumentar la temperatura del termostato durante los meses de invierno.

La fórmula mágica

Aquí os dejo un nuevo reels de la FÓRMULA MÁGICA, con todos los pasos bien especificados. Aunque inicialmente nació para tejidos, poco a poco he ido encontrando nuevos usos: zapatillas, juntas de azulejos, piedras de exterior… Siempre os he contado que vi la fórmula -remedios de la abuela de toda la vida- a una chica que se llama Sara en Instagram, a la que pedí permiso para difundirla. Pero entre todos se ha popularizado y encontrado mil y una aplicaciones de la fórmula!! En muchos países no es fácil conseguir el jabón en escamas o el amoníaco, os dejo sustitutos para poder realizar la fórmula: Para el JABON EN ESCAMAS (de venta en cualquier supermercado en España, por ejemplo Mercadona o Ahorramás) se puede utilizar jabón lagarto o jabón casero, de pueblo, de toda la vida… sólo hay que rallarlo. No aumentéis la cantidad o se quedará gelatinoso. Si encontráis jabón en escamas con glicerina, aun será más eficaz!! Para el amoníaco, el único sustituto es el vinagre de limpieza, pero he de deciros que pierde bastante poder limpiador y por lo tanto no es tan eficiente. La fórmula no caduca, puedes mantenerla en el pulverizador tres meses sin problema.

Por otro lado, «La Odenatriz» presenta una fórmula casera muy eficaz para limpiar textiles, especialmente indicada para aquellos que no se pueden meter en la lavadora. Para preparar la solución se necesitan los siguientes ingredientes: un litro de agua caliente, dos cucharaditas pequeñas de jabón en escamas y 60 mililitros de amoniaco.

El procedimiento consiste en disolver primero las cucharaditas de jabón en el agua caliente, cuidando de no añadir más cantidad para evitar que se solidifique y queden restos difíciles de eliminar. Una vez que el jabón se haya disuelto por completo, se incorpora el amoniaco y se mezcla bien. La solución resultante se traslada a un pulverizador para facilitar su aplicación sobre los textiles.