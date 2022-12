El truco más sencillo para saber si una joya es de plata: solo necesitas un cubito de hielo

Si te has encontrado alguna joya por casa y no sabes si es de plata, te gustará saber que existe un truco casero tan sencillo como efectivo para averiguarlo. Lo único que necesitas es un cubito de hielo. Para que no te pierdas nada, a continuación te explicamos paso a paso lo que debes hacer.

El truco del hielo para saber si una joya es de plata

Solo tienes que sacar un cubito de hielo del congelador. No debe ser demasiado pequeño ni demasiado grande. Coloca un trozo de papel absorbente sobre la encimera de la cocina y, encima de él, el cubito de hielo.

Luego, coloca la joya sobre el cubito de hielo, ¡y listo! Si la joya es de plata, el cubito de hielo se derretirá rápidamente. Si, por el contrario, no es de este material, el cubito de hielo se derretirá lentamente.

Por lo tanto, una vez coloques la joya sobre el cubito de hielo, observa detenidamente qué es lo que ocurre. Existen otros trucos caseros para saber si una joya es auténtica o no, pero son mucho más engorrosos.

¿Cómo cuidarla?

Si averiguas que tu joya es de plata, seguro que quieres cuidarla como se merece para alargar su vida útil. Si tienes varias joyas de este material en casa, evita guardarlas juntas para que no se rayen. Lo mejor es mantenerlas en un joyero acolchado o en una bolsita de gamuza. Si la joya en cuestión es una pulsera o un collar, ciérrala para que no se formen nudos.

Si está sucia y quieres que quede reluciente, te explicamos lo que debes hacer. Necesitas: un bol de cristal, un trozo de papel de alumunio y 1/4 de taza de detergente para la ropa en polvo.

Coloca un trozo de papel de aluminio en el bol de cristal. Vierte agua caliente y añade el detergente para la ropa. El aluminio reacciona con el detergente, haciendo que los iones de azufre se adhieran a él y facilitando la limpieza. Una vez lista la mezcla, pon la joya de playa que quieres limpiar y deja que actúe durante 10 minutos. Una vez transcurrido el tiempo, retira la joya y frota con un paño para eliminar la suciedad restante. Enjuaga con abundante agua tibia y seca bien para eliminar la humedad y que no se oscurezca.

Como puedes comprobar, cuidar una joya de plata no es nada complicado teniendo claros algunos aspectos.