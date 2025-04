Las tienes tiradas por casa y pueden valer 800 euros: las monedas de 5 céntimos que valen un pastizal

Puedes tener tiradas por casa unas monedas de 5 céntimos que valen un pastizal, hasta 800 euros pagan los coleccionistas. Cuando estamos ante las monedas de euro que mejor se pagan, no debemos olvidar unos céntimos que quizás en el mercado están un poco desfasados, pero en la vida real pueden darnos más de una sorpresa inesperada. Estamos ante un tipo de elemento que puede convertirse en esencial y sin duda alguna, acabará siendo el que nos acompañe en estos días.

Las monedas cobran un valor que puede ser enorme, más allá del motivo por el que fueron acuñadas. Pueden llegar a valer mucho más de lo que costaron, aunque en cierta manera esta capacidad acabará siendo la que nos acompañe en estos días que tenemos por delante. Son tiempos de apostar claramente por algunos elementos que quizás hasta la fecha no pensábamos que tuviéramos por delante. Es hora de dejar salir una serie de detalles que son fundamentales y que hasta la fecha no hubiéramos tenido en cuenta que son tan especiales. Las monedas de 5 céntimos pueden valer un pastizal.

Las tienes tiradas por casa y pueden valer 800 euros

Encontrar una moneda de este tipo en casa, es casi como que te toque la lotería. Sobre todo, sí tenemos en cuenta que son ediciones muy limitadas. Los coleccionistas pagan auténticas fortunas por piezas que han aparecido desde hace no mucho tiempo en las carteras de media Europa.

La llegada del euro pudo cambiarlo todo y supuso un cambio de ciclo destacado que, quizás hasta el momento, no habíamos ni tenido en cuenta. Estamos ante una situación del todo inesperada que ha acabado siendo un plus en todos los sentidos, sobre todo, en estos días de cambios que quizás hasta ahora no habíamos ni imaginado.

El euro llegó con mucha fuerza y se llevó por delante nuestra querida peseta, pero cuidado, porque con ella, podemos redescubrir algunos elementos que han acabado marcando una diferencia significativa. Las primeras monedas de euro que llegaron a nuestras manos pudieron ser de estas series, con algunas imperfecciones que hacen que su valor aumente de forma significativa.

Una simple moneda de 5 céntimos se puede pagar por una auténtica fortuna si tenemos en cuenta lo que nos está esperando en estos días que tenemos por delante y que pueden ser claves.

Estas monedas de 5 céntimos valen un pastizal

Una de las primeras monedas de euro o de céntimos que llegó a nuetras manos en el año 1999 es una de las más valiosas que existen. De hecho, se ha convertido en una auténtica obsesión para los expertos y coleccionistas que no dudan en aprovechar los precios que se pagan por ella. Nos puede casi tocar la lotería si la tenemos en casa, ya que se pagan más de 800 euros por ella. Teniendo en cuenta que su valor sería de 5 céntimos, es un negocio redondo.

Desde el blog de Cofidis nos dan más datos de esta moneda de 5 céntimos, según dicen estos expertos: «Esta antigua moneda tiene el “poder” de multiplicar su valor por 1.700.000, lo que es una auténtica locura. Para ponerlo en contexto, es como si en la Lotería de Navidad te tocasen 34 millones en lugar de 400.000 €. Ya hablamos un poco de ella en el artículo de las ocho monedas de euro más valiosas, pero profundicemos un poco en su historia. Esta empieza en 1999, tres años antes de la puesta en circulación oficial del euro. Por aquel entonces, diversos países como Alemania, España, Portugal, Francia, Italia, Austria, Bélgica y algunos más adoptaron el euro como moneda común, un hecho que decidieron conmemorar con un primer tiraje de moneda común. Francia eligió el árbol de la vida para sus monedas de 1 y 2 euros, la sembradora para las de 50, 20 y 10 céntimos y a Marianne, todo un símbolo nacional, para el cobre. Algunas de las monedas de cinco céntimos presentaron errores de acuñación, que sumado a la figura que aparece han hecho que el valor de esta moneda se dispare en los portales de compra-venta especializados en coleccionismo. ¿Cómo reconocerla? En este caso, debe verse la cara de Marianne ligeramente deformada. Es posible encontrar otros errores de acuñación como que la firma de la diseñadora Fabienne Courtiade (F. Courtiade en la parte inferior derecha) aparezca ligeramente desplazada hacia abajo o en otras en las cuales el punteado de debajo de las estrellas es ligeramente más largo, aunque estos dos errores no resultan tan apreciados».

Puedes empezar a buscar y si tienes la suerte de encontrarla en casa, podrás hacerte con una auténtica joya. Es mucho dinero por unos céntimos a los que quizás no les acabes de sacar el partido que se merecen.