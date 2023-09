¿Te vas a apuntar al gimnasio? Haz esto o vas a durar menos que un caramelo en la puerta de un colegio

Septiembre es el mes de los buenos propósitos. Muchas personas aprovechan el inicio del curso escolar para apuntarse al gimnasio y empezar una nueva rutina de ejercicio físico. Sin embargo, la mayoría de estas personas no logran mantener su compromiso y acaban abandonando el gimnasio en pocas semanas. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Toma nota y haz esto si te vas a apuntar al gimnasio o vas a durar menos que un caramelo en la puerta de un colegio.

Lo que debes hacer para no dejar el gimnasio

La principal razón por la que muchas personas dejan el gimnasio tras apuntarse es la falta de motivación. El ejercicio puede ser una actividad difícil y exigente, especialmente si no estamos acostumbrados a hacerlo. Además, si no vemos resultados rápidos o no disfrutamos de lo que hacemos, podemos sentirnos frustrados y desanimados.

Para evitar caer en este círculo vicioso, es importante elegir un tipo de entrenamiento que se adapte a nuestras necesidades, preferencias y objetivos. No todos los ejercicios son iguales ni tienen los mismos efectos. Algunos pueden ser más adecuados para mejorar nuestra salud cardiovascular, otros para tonificar nuestros músculos y otros para quemar calorías.

Elige el entrenamiento más efectivo

Uno de los entrenamientos más populares y efectivos en la actualidad es el HIIT (High Intensity Interval Training), que consiste en realizar ejercicios de alta intensidad durante cortos períodos de tiempo, alternados con períodos de descanso o recuperación. El HIIT tiene múltiples beneficios para nuestra salud y forma física, como mejorar nuestro metabolismo, aumentar nuestra resistencia, fortalecer nuestro corazón y reducir nuestra grasa corporal.

Sin embargo, el HIIT también puede ser uno de los entrenamientos más duros y desagradables al principio. Según un estudio publicado en la revista científica PLoS ONE, los participantes que realizaron sesiones de HIIT calificaron la actividad como menos placentera que los que realizaron ejercicios moderados o suaves. Esto puede hacer que muchas personas abandonen el HIIT antes de ver sus beneficios.

La clave para no dejar el HIIT tras apuntarse al gimnasio es tener paciencia y perseverancia. El mismo estudio reveló que, a medida que los participantes se mantenían en el programa de HIIT, aumentaba su disfrute y sus resultados mejoraban. Esto se debe a que el cuerpo se adapta al estrés del ejercicio y se vuelve más eficiente y resistente.

Por lo tanto, si te vas a apuntar al gimnasio y quieres probar el HIIT, no te des por vencido a la primera de cambio. Dale tiempo a tu cuerpo para que se acostumbre al ritmo y la intensidad del entrenamiento. Verás cómo poco a poco te sentirás mejor, más fuerte y más satisfecho con tu rendimiento.

Consejos clave para mantenerte en el gimnasio

Al margen de lo mencionado, mantenerse «fiel» al gimnasio es algo que puede lograrse si se está determinado a ver el ejercicio como el aliado que te va a cambiar la vida. Además, para no fallara nunca puedes seguir estos otros consejos que te ofrecemos a continuación y que resultan clave para que no tengas la tentación de dejarlo nada más apuntarte.

Establece metas realistas: Define metas claras y alcanzables para mantenerte motivado. Empieza con objetivos pequeños y aumenta gradualmente la intensidad de tus entrenamientos a medida que progresas.

Crea un horario y sé consistente : Planifica tus sesiones de entrenamiento como una cita inamovible en tu agenda. La consistencia es clave para desarrollar el hábito de ir al gimnasio.

Encuentra un compañero de entrenamiento: Entrenar con un amigo o compañero de gimnasio puede hacer que los entrenamientos sean más divertidos y motivadores. También te ayudará a mantenerte responsable.

Varía tu rutina: Evita el aburrimiento cambiando tu rutina de ejercicios periódicamente. Explora diferentes clases, actividades o ejercicios para mantener el interés y desafiar tu cuerpo de manera constante.

Estos consejos te ayudarán a establecer una base sólida para mantener tu compromiso con el gimnasio a largo plazo.