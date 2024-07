El significado real de los emojis: son los que más confusión generan a los mayores de 60

La historia del primer emoji no está del todo clara y su origen se puede ubicar en diferentes momentos. Una de estas fechas es 1995, cuando se añadió un símbolo de corazón a los localizadores Pocket Bell, conocidos como «buscapersonas». Dos años después, en 1997, un diseñador anónimo creó un conjunto de 90 emojis de un sólo color que se incluyeron en el modelo J-Phone DP-211 SW de Pioneer. Sin embargo, este teléfono no tuvo éxito en ventas y los emojis no fueron adoptados en dispositivos posteriores. En 1999, la empresa japonesa NTT Docomo lanzó los primeros 176 emojis diseñados por Shigetaka Kurita. Kurita recibió el encargo de crear una interfaz atractiva para expresar sentimientos e información de manera simple. Estos emojis, inicialmente de 12×12 píxeles, fueron el punto de partida para la popularización de este tipo de símbolos.

El reconocimiento y la estandarización de los emojis comenzaron a partir de 2010, cuando se aceptó la propuesta de incluirlos en todas las plataformas como un lenguaje universal. Apple introdujo un teclado especial para emojis en 2011, seguido por Android un año después. Los emojis fueron estandarizados con reglas como añadir un borde negro y limitar su tamaño a 18×18 píxeles como máximo. La evolución de los emojis se ha debido principalmente a las demandas del mercado y las peticiones de los usuarios, buscando representar mejor la diversidad cultural, ideológica y otros aspectos. En 2015, se incluyó la opción de cambiar el color de piel de algunos emojis, seguido por una mayor inclusión de símbolos culturales y representación de personas discapacitadas en 2018.

Esto es lo que realmente significan los emojis

Un estudio realizado por la Universidad de Ottawa revela que los usuarios que pertencen a la generación X y los baby boomers comprenden el significado de los emojis, aunque no suelen utilizarlos de manera muy efectiva. En cambio, según Isabelle Boutet, autora principal del estudio, los adultos mayores tienden a usar menos emojis y no se sienten demasiado cómodos a la hora de interpretarlos en comparación con grupos más jóvenes.

El trabajo, considerado el primero en profundizar en el uso intergeneracional de emojis en adultos mayores de 60 años, se enfocó en ocho emojis específicos que abarcan diversas emociones como felicidad, tristeza, sorpresa e ira. Entre los hallazgos, se encontró que el emoji más difícil de interpretar para los adultos mayores fue el de «ojos muy abiertos», seguido por aquellos que expresan felicidad.

El estudio concluye que los adultos mayores tienen la capacidad para utilizar emojis, pero carecen de la confianza y el conocimiento tecnológico necesario para integrarlos plenamente en su comunicación digital. Boutet y su equipo sugieren que facilitar el uso de emojis entre las personas mayores podría fomentar interacciones intergeneracionales más fluidas.

Los investigadores también proponen que los desarrolladores de software adapten los menús de emojis para hacerlos más accesibles a todas las edades, creando iconos más claros y fáciles de interpretar, especialmente diseñados para usuarios de mayor edad.

Emoticonos

Los emojis representan una forma digital de expresar una amplia gama de emociones humanas, desde la felicidad hasta la tristeza y el asombro. Cada emoji tiene su propia significación, que se adapta a diferentes contextos de conversación. Por ejemplo, los emoticonos de cara sonriente, como 😊 y 😄, transmiten alegría y buen humor. En contraste, los emoticonos como 😢 y 😔 indican tristeza o decepción.

Además, algunos emojis como 😂 y 😆 están destinados a representar risa o diversión intensa, mientras que otros, como 😲 y 😱, expresan sorpresa o asombro. Los emojis también pueden usarse para mostrar afecto, como 😘 o 😍, que denotan amor o cariño. Por otro lado, existen emojis que expresan emociones negativas como 😡 o 😞, que pueden significar enfado o descontento.

La «cara helada de temor» 😨 muestra una expresión con la frente helada, cejas levantadas y boca abierta hacia abajo, usada habitualmente para situaciones inesperadas. La «cara helada de vergüenza» 😰 presenta una frente helada, cejas inclinadas y una gota de sudor, indicando vergüenza o temor. La «cara con símbolos sobre la boca» 🤬 muestra símbolos que tapan la boca, utilizada para expresar ira o enfado. A

demás, la «cara de sueño» 😪 con cejas y boca hacia abajo, ojos cerrados y una gota, simboliza el cansancio. Por otro lado, la «cara preocupada» 😟, con boca y cejas inclinadas hacia abajo, refleja tristeza o preocupación. Finalmente, la «cara de alivio» 😌, con ojos cerrados y una sonrisa cerrada, expresa alivio tras una situación estresante.

Datos curiosos

Una curiosidad es que los emojis tienen su propio día internacional el 17 de julio, elegido por ser la fecha mostrada en el emoji del calendario. Para Kurita, los emojis no son simplemente símbolos divertidos, sino un nuevo idioma capaz de unir a personas alrededor del mundo. Inspirado en señales de circulación chinas y gestos de manga al crear los emojis, Kurita originalmente los diseñó pensando en el público japonés, sin imaginar su enorme popularidad global.