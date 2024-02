Cuándo y cómo debes ponerlo y qué significa el emoji del beso

Ya hace años que usamos los emojis en cantidad de situaciones. En mensajes, mails, redes, whatsapp, son las estrellas y cada uno quiere decir algo. Esta vez, y también para celebrar San Valentín debemos saber qué significa el emoji del beso.

Eso siempre que lo combines con variedad de otros de estos dibujos que no te puedes perder cuando quieras expresar tus sentimientos.

Qué significa el emoji del beso

Lo tendrás presente, especialmente durante la jornada del 14 de febrero, donde repartirás muchos besos, y con ello, ensalzarás uno de los emoji que más se suelen poner y enviar. Porque el amor o expresar tal condición siempre triunfa.

Cara con emoji del beso

Es una de las más recurridas para todo. Esta cara que está besando es uno de los emojis que apareció en un primer momento y que revolucionó las redes.

Tanto si estás enamorado como si no, tal dibujo se pone cuando quieres expresar amor a la otra persona, o cuando está atravesando un mal momento para desear suerte y ver que estás ahí en el otro lado.

Por un lado, puede representar un beso romántico. Siempre entre pareja, pero como no, con amigos, entre familia, hermanos, padres y más.

Muchas veces, sirve para acabar una frase cuando expresas que algo te ha gustado o que te lo pasaste fantásticamente bien en la anterior noche.

Para aniversarios

Este emoji se usa también cuando es el aniversario de una persona y le estamos felicitando. En el caso de los cumpleaños, se suele poner variedad de ellos como coronas, aplausos y especialmente este beso para expresar que apreciamos a la otra persona.

En combinación con otros emojis

Ya sabes que tales dibujos se expresan también cuando se combinan con otros. Por ejemplo, si lo combinamos con el saludo de una mano, es que ya te estás despidiendo de la persona pero lo haces de forma diferente, siempre quedas bien y no es algo rápido y tajante.

Pero ya sabes que hay miles de combinaciones porque si das el beso junto a una estrella también estás deseando lo mejor a la otra persona y de paso le deseas buenas noches, todo ello también si te despides con el beso y la luna o el beso y algo que signifique noche.

Significado de la marca beso

Hay un emoji, que no hace tanto que está a diferencia del anterior. es el de la marca de beso, como si nos hubiéramos pintado los labios y dejamos la marca en rojo. En este caso, el significado es realmente evidente porque estamos lanzando besos pero aquí puede tener un sentido algo más emocional y quizás subido de tono.

Muchas veces este emoji sustituye claramente la palabra beso y muchas otras que significan lo mismo.

Combinado con otros emojis

A la vez, la marca de beso se puede combinar con otros emojis. Y esto significa muchas otras cosas para decirle cosas a la otra persona sin que sea de forma directa o más sosa.

Si se combina con la cara de abrazo entonces puedes dejar que le darás besos y abrazos a la vez. Y que hechas de menos a esa persona.

Para San Valentín

Es otro de los emojis que puedes usar para la velada de San Valentín. Pues les estás diciendo claramente a la otra persona que le quieras, le deseas, le quieres besar y especialmente que tienes muchas ganas de verle.

Como hemos dicho, su significado algo sexy también puede entablar el inicio de una conversación algo subida de tono.

Belleza

Esta marca de beso, más allá del significado romántico, puede querer decir muchas otras cosas como el maquillaje y la belleza. Con ello damos a entender que este color es el que nos gusta. Y si va acompañado de pinta labios y beso entonces estás diciendo que te encanta este maquillaje, la marca, el labial, el color de la barra de labios y mucho más. O bien que te has maquillado de forma más atrevida que de costumbre.

Labios

También hay otros emojis en forma de labios. En este caso, también pueden querer decir que te despides con un beso. Es entonces mucho más atrevido porque ya no es una cara de beso en si, que es la más requerida y usada, si no que es un beso de labios algo más gruesos. Eso denota que la persona importa porque te has parado a buscar estos labios que no suelen estar entre los primeros emojis que se tienen a mano.

Sirve para dar besos más grandes, en personas que quieres mucho, que tienes más confianza y también en quien te gusta y ya hay una relación consolidada. Hay dos labios, el normal y el que se muerde el labio, aquí ya entraríamos en otras cosas porque tiene variedad de significados y muchos de ellos también tienen que ver o con la confusión o con una relación algo más sexual. Ya los puedes emplear cuando quieras.