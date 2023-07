Todo sobre los emojis con sudor, cómo interpretarlos

Aunque los usamos a diario y en distintas situaciones, muchas veces no estamos incorporando los emojis de la forma más adecuada. Varios de ellos no se entienden del todo, y podrían malinterpretarse o significar cosas diferentes según las circunstancias de cada cuando los enviamos. Esto puede traernos numerosos problemas, así que es indispensable reparar en cómo interpretar los emojis con sudor. Evidentemente hay más emoticonos que dejan dudas sobre qué quieren decir, pero éstos suelen causar confusiones.

Por eso es imprescindible hacer un análisis de los diversos emojis con estos motivos, repasando qué implica la utilización de cada uno.

Emojis con sudor (y cómo usarlos adecuadamente)

Nervios/optimismo

Está el más general, que es el que lleva una gota de sudor y en general representa nervios o un gran esfuerzo. Se trata de una sonrisa incómoda que muestra optimismo a pesar de la dificultad. Podrías decir «ya estoy listo para los exámenes», y se entendería perfectamente que hablas de los nervios por las pruebas.

Incomodidad

“La fiesta fue un poco aburrida. No hablé con nadie en toda la noche”. Como ves, en ese caso el significado es menos feliz. Probablemente quien escribe esto hubiera querido que su salida resultara más divertida y se siente incómodo con los escasos intercambios que mantuvo con los demás asistentes al evento. Aún así, intenta demostrar que aquello no le está afectando.

Vergüenza

Ahora bien, el mismo emoticono podría hablar de la incomodidad de quien está escribiendo ante algo que hizo mal, o que no hizo. «No pasa nada. Está bien. No hay de qué avergonzarse”. Si has compartido una situación de este tipo con alguien y deseas calmarle para que la relación no se resienta, ésta es una buena opción en emoticonos para dárselo a entender.

Frustración

En cambio, el emoji con gota de sudor pero no contento, tiende a incluirse en los chats cuando se pretende manifestar la frustración por un objetivo no cumplido. «¿Estás seguro de que reservaste el restaurante para la hora equivocada? Es un inconveniente que no tiene solución.

Estés

A la vez, ese mismo emoji puede dar a entender que quien lo utiliza sufre de estrés. “Acabamos de inician las clases y ya tengo tareas”.

Ansiedad

El que lleva la gota de sudor y unos ojos algo más grandes, es el más fácil de interpretar de todos los emojis con sudor. Si percibes que tu corazón está acelerado porque está a punto de pasar algo o temes alguna cosa, dáselo a entender a los demás. «Es demasiada información para el primer día».