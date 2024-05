Cómo poner emojis en tus encuestas de WhatsApp

Desde que WhatsApp introdujo la opción de realizar encuestas hace un par de años, no hemos dejado de emplear esta funcionalidad tan útil. Ya sea para saber a qué lugar se quiere ir de vacaciones con unos amigos o bien, elegir la propuesta de menú de un restaurante, las encuestas de WhatsApp son una opción muy útil, además de divertida. En este artículo te voy a mostrar cómo puedes incorporar emojis a tus encuestas para hacerlas más visibles, así, podrás llevar el uso de la aplicación un punto más allá.

Emojis en encuestas de WhatsApp

Cualquiera de los otros utilizamos las encuestas en los grupos en los que estamos, ya que se trata de una manera muy sencilla y gráfica de obtener información. Aunque las encuestas también pueden ser utilizadas en un chat con solamente una persona, es en los grupos en los lugares en los que se puede apreciar el verdadero valor que tienen. Debe saber que para crear una encuesta de WhatsApp, simplemente debes pulsar el signo + en cualquier Chat y encontrar la opción de «Encuesta» que se va a mostrar a continuación.

El proceso para poner un emojis en las encuestas de WhatsApp, es realmente sencillo. Simplemente debes seguir estos pasos:

Piensa en aquello que vas a preguntar y elabora la encuesta con todas las opciones que consideres adecuadas.

A la hora de rellenar el cuadro de texto, pulsa sobre el icono de emoji que encontrarás en la parte inferior de tu teclado para abrir todas las posibilidades que tienes a tu disposición

Lo único que has de hacer es buscar el emoji correspondiente utilizando la opción de «Buscar». una vez que encuentres el emoji, colócalo y ya lo tendrás hecho.

Aquí tienes un ejemplo, a la pregunta de «¿Qué cenamos? «, en vez de poner todas las opciones solo con texto, me he decantado por buscar el emoji correspondiente. Efectivamente, la encuesta queda ahora mucho más impactante en el plano visual y, por qué no, muy divertida.

En la actualidad, hay más de 3600 emojis disponibles para utilizar en WhatsApp. Muchas posibilidades son las que nos ofrecen estos pequeños iconos y que pueden reforzar nuestra comunicación, también en las encuestas. Ahora ya sabes cómo puedes incorporar los emojis en esta función tan útil de WhatsApp. No lo dudes, a partir de este momento puedes hacer que tus encuestas sean bastante más divertidas, a la vez que generan un impacto visual mucho mayor.