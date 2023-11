¿Quién es más listo el perro o el lobo? La ciencia ha hablado y ya sabemos la respuesta

El perro o el lobo, saber qué animal es más listo es algo que ha preocupado a la ciencia, tanto, que incluso han dedicado varias investigaciones. Las hipótesis sobre la inteligencia de los animales han llevado a enfrentar a dos especies muy similares, el perro y el lobo. Ambos parecen de la misma familia y en algunos casos, se habla de perro lobo ante el parecido de una mascota a este animal que permanece en libertad. De la comodidad de las casas a vivir en estado salvaje, algo más que el dónde está separa al perro o el lobo.

La ciencia ha hablado y ya sabemos la respuesta sobre qué animal es más listo, el perro o el lobo

Julian Bräuer, investigadora del Instituto Max Planck para el Desarrollo Humano, según informa ElConfidencial puso en marcha en 2017 un experimento para saber qué animal es más inteligente, el perro o el lobo. Es una de las muchas investigaciones que se relacionan con estos animales.

Parecen tener un origen común, aunque han tenido vidas muy distintas que los han llevado a una situación muy distinta. Mientras unos han sido domesticados por el hombre, los otros, son los grandes enemigos de este. De ser salvajes o formar parte de la familia, de conseguir evitar todas las trampas del hombre a comer de su mano.

El experimento de Bräuer no terminó bien, dado que los datos no fueron concluyentes. Es muy difícil determinar qué animales son más inteligentes que otros, especialmente cuando se deben usar técnicas que incluyan a un ser salvaje cuya capacidad debe equipararse a otro, acostumbrado a convivir con el ser humano. Al final de este recorrido se han hecho varias pruebas con lobos y perros, pero aún no se sabe cuál es el más listo de todos.

Como todo en esta vida, podemos estar ante un animal que ha desarrollado un sexto sentido, que ha conseguido escapar de sus enemigos y lo ha hecho con una astucia que lo hace parecer más inteligente que otros. Es difícil comparar este instinto de supervivencia con un animal acostumbrado a tener todas las comodidades del mundo.

En esencia el lobo y el perro, aunque se parecen mucho físicamente, en especial algunas razas, son muy distintos. Tendremos que esperar un poco más para que la ciencia dé una respuesta contundente sobre qué animal es más inteligente.