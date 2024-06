¿Por qué estamos cansados tras comer? Las razones que te sorprenderán

Cuando notamos que tenemos somnolencia y estamos cansados tras comer, suele ser algo bastante cotidiano entre la mayoría de las personas. Esto puede ser pasar por varias razones, pero principalmente está fundado en que nuestro cuerpo destina la energía disponible a la digestión, y todos los procesos que de ella se desencadenan. Además, el cerebro dispone de más serotonina y melatonina, que generan somnolencia, debido a que durante la digestión se liberan hormonas que regulan el vaciamiento gástrico e incrementan el triptófano en sangre. En pocas palabras, es normal y natural que tengamos sueño, aunque también hay que tener en cuenta otros factores circundantes que pueden influir en la situación.

Por ejemplo, el horario en el que comes, la cantidad que comes, si se trata de una comida alta en calorías o es más bien una ensalada variada; así como si sueles tener problemas digestivos, pueden ser algunos de los factores que pueden influenciar en la sensación de somnolencia y cansancio, tras comer, según la Fundación Española del Corazón. En contraposición a ello, hay formas de evitar este cansancio: tomar café, ingerir alimentos ligeros, o bien aumentar la cantidad de verduras de la porción pueden ser algunas estrategias para sentir saciedad pero no caer redondo del sueño, si por ejemplo, te toca seguir trabajando después de almorzar o cenar.

Claves para entender por qué estamos cansados tras comer

Conocer algunos aspectos que pueden influir en nuestra nutrición pueden ser claves para lograr una completa absorción de nutrientes, y también evitar algunos efectos secundarios que puede establecer consecuencias, como por ejemplo la somnolencia.

Una de las primeras claves es el horario en el que realizas las comidas: esto puede ser crucial, no sólo para que el organismo pueda realizar la digestión bien y al tiempo que requiera; sino también para ordenar la ingesta con el resto de los momentos del día, como el desayuno, la merienda y otros.

Por otro lado, hay determinados alimentos que pueden ser facilitadores del sueño, como por ejemplo las espinacas, las lentejas, el queso de salmón, las semillas de calabaza, los cacahuetes, y el pavo, entre otros, que son altos en triptófano; o las cerezas, huevos, pescados, nueces y germinados, que son fuente de melatonina, las dos hormonas que requiere el cerebro para el descanso y la relajación.

Finalmente, el exceso de grasas también puede ser una de las razones por las cuales nos da sueño luego de comer, por lo que si queremos evitar este efecto, es importante no consumir este tipo de alimentos, ya que activan la colecistoquinina, que es una hormona encargada de digerir proteínas y grasas, y que tras comer alimentos excesivamente grasos se produce en grandes cantidades, y si bien ayuda a la saciedad, también es productora de somnolencia.

Otras razones por las que estamos cansados tras comer

Enfermedades

Si bien la mayoría de las veces esta somnolencia está relacionado con estos tres factores, en algunos casos puede tratarse de un problema de salud que necesita de una consulta con un profesional médico o bien directamente al especialista.

No descansar bien por la noche

Además, puede pasar cuando descansamos mal por la noche. Pues esto produce somnolencia durante todo el día, que si se suma a estos procesos que requieren de mucha energía corporal, como por ejemplo el funcionamiento del metabolismo, podríamos sentir apatía y cansancio, sin una razón aparente.

Es importante registrar los momentos en los que el cuerpo requiere de un descanso, para poder estar atento ante este signo y si podemos hacer siesta para evitar el cansancio extremo que se puede traducir en irritabilidad y afectar el humor en general.

Según la Fundación de Educación para la Salud del Hospital Clínico San Carlos, «los españoles dormimos alrededor de siete horas, algo más los fines de semana, aunque los más jóvenes llegan hasta las ocho horas y media. En cuanto a la siesta, claramente pierde posiciones: un 58,6% de la población no la duerme nunca, y sólo un 16,2% lo hace a diario; en este último caso, preferimos cambiar el colchón por el sofá (un 72,2%) ¿Los que más lo hacen? Los hombres a partir de 45 años», esto se traduce en que «los españoles valoran la calidad de sueño por encima de la cantidad, la alimentación y la práctica de deporte».

Prácticas para dormir adecuadamente

Medline Plus habla de algunas prácticas para dormir adecuadamente y así no estar cansado durante el día.