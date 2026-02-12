El postre que es un auténtico manjar y sólo se hace en esta ciudad de Castilla-La Mancha que es más conocida por la cerámica

En pleno corazón de Castilla-La Mancha, en la histórica ciudad de Talavera de la Reina, se esconde un dulce que ha sobrevivido al paso del tiempo: el Pastel de Mondas. Este tesoro gastronómico es un símbolo de identidad y un puente entre generaciones, cuyo origen se encuentra en la Semana Santa, cuando se elaboraban dulces para compartir con familiares y vecinos. El nombre del postre, «Mondas», proviene de la tradición de «desmonda» o pelar, en referencia a la delicada elaboración de sus ingredientes.

Lo que hace realmente especial al Pastel de Mondas es la combinación de ingredientes sencillos que dan lugar a una pequeña obra de arte, símbolo de la creatividad y el ingenio talaveranos. Su aroma característico, gracias al anís y la ralladura de limón, lo convierte en un postre que evoca la infancia y los recuerdos de las cocinas familiares de Talavera.

Pastel de Mondas, un postre único de Talavera de la Reina

#talaveradelareina #toledo #cerámica #ruizdeluna #plazadelpan #familytime #familyplan #viajarconniños #travelling #escapadas #escapadasenfamilia #turismo #hacerturismo ♬ El Último Día de Nuestras Vidas – Dani Martin @myfamilytime.es ¿Quieres descubrir Talavera de la Reina? Recientemente hemos hecho una visita a esta ciudad toledana y tenemos que decir que nos agradó mucho. 🏨 @aytotalavera Qué pena que no tuviéramos suerte con el tiempo (amaneció nublado y nos llovió un poco🌦) porque estamos convencidos de que la hubiésemos exprimido más (dicen que se tapea muy bien). @turismotalavera Se trata de un mini ciudad por la que se puede dar un agradable paseo mientras descubrimos los tres puentes destacados de la ciudad: el puente de hierro (recuerda al de Lisboa), el puente romano (conocido popularmente como el de los Remiendos por la cantidad de veces que lo han tenido que reparar) y el puente de Castilla-La Mancha (con sus 192 metros, es considerado el más alto de España). La plaza del Pan es otro de los puntos neurálgicos de la ciudad en la que es habitual ver grupos de personas charlando y en la que el artista taller Ruiz de Luna tuvo su taller de cerámica (hay un museo en la ciudad dedicado a la obra de este artista que te recomendamos visitar). Y otros imprescindibles si te gusta el arte religiosos: la Basílica de la Virgen de Nuestra Señora del Prado, ubicada al final de los Jardines del Prado y bautizada como la Capilla Sixtina de la Cerámica. Y la Iglesia Santa María La Mayor. En la fachada merece destacar el rosetón y la portada. ⛪️ ¿Te animas a visitar este rincón de la geografía española? #talavera

La elaboración del Pastel de Mondas requiere paciencia y precisión, y cada familia de Talavera conserva sus secretos; algunas versiones modernas incorporan toques de chocolate o frutas confitadas. Aunque tradicionalmente se elaboraba para Semana Santa, hoy en día se puede disfrutar en cualquier época del año, como acompañamiento de un café, un té o un licor suave.

Castilla-La Mancha es famosa por sus quesos, vinos y productos, pero el Pastel de Mondas destaca por su singularidad. No es un dulce que se encuentre fácilmente fuera de Talavera, y quienes lo prueban por primera vez suelen se sorprenden por su textura delicada y su sabor equilibrado.

Receta

A diferencia de otros dulces más comerciales, este postre mantiene su carácter artesanal, preservando la historia y la identidad de la ciudad.

Ingredientes

250 g de harina de trigo

125 g de mantequilla a temperatura ambiente

125 g de azúcar

2 huevos grandes

1 yema de huevo (para barnizar)

50 ml de licor de anís o vino dulce

Ralladura de 1 limón

1 pizca de sal

Azúcar glas para espolvorear

Elaboración

En un bol grande, mezcla la mantequilla con el azúcar hasta obtener una crema suave. Añade los huevos y bate bien hasta integrar. Incorpora la ralladura de limón y el licor de anís. Agrega la harina tamizada con la sal poco a poco hasta formar una masa homogénea y suave. Precalienta el horno a 180 °C. Divide la masa en porciones y forma pequeñas bolas o discos planos. Colócalos en una bandeja de horno forrada con papel vegetal. Barniza cada pastel con la yema de huevo. Hornea durante 15-20 minutos, hasta que estén dorados y firmes al tacto. Deja enfriar sobre una rejilla. Espolvorea con azúcar glas antes de servir.

La fiesta de Las Mondas, la gran Fiesta Mayor de la Tierra de Talavera, considerada Fiesta de Interés Turístico Nacional. «La denominación «Mondas» derivan de las llamadas por el escritor romano Apuleyo «Munda Cereris», que no es otra cosa que el contenido de las «cistae» místicas, las cestas sagradas de los viejos rituales grecorromanos de los cultos agrícolas a Deméter en Grecia y Ceres en Roma, son las cestas en las que las doncellas portaban al templo de la divinidad flores, frutos, tortas, pasteles y otros objetos que no se debían mirar porque si se miraban traían mala suerte», explica Cultura Castilla-La Mancha.