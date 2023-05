La palabra española que vuelve locos a los extranjeros: una profesora estadounidense se queda en shock

Según el Diccionario de la Real Academia Española, el español tiene unas 100.000 palabras. Aunque parezca una cifra muy alta, lo cierto es que no lo es tanto si lo comparamos con otros idiomas, como por ejemplo el árabe (12 millones de palabras) o el portugués (820.000 palabras). El español tiene un gran número de palabras polisémicas, aquellas que se pueden utilizar en diferentes situaciones.

@jmadsj123, una de las profesores más populares de TikTok, ha compartido un vídeo en el que explica lo sorprendida que se ha quedado con los distintos usos del verbo «quedar». «La palabra ‘quedar’ en español es probablemente una de las más versátiles que hay», comienza.

A continuación, señala algunos ejemplos de cómo utilizarla en situaciones del día a día: «Hoy me voy a quedar en casa», «Esta chaqueta te queda súper bien», «¿Quedamos a las 6 o qué?», «Me quedan como 5 días aquí», «Tía, me quedé sin trabajo».

Tras enumerar los ejemplos, explica que esta es una palabra que se puede usar para multitud de situaciones: indicar que estás en un lugar físico, que te reúnes con más personas, que te ha quedado algo pendiente, indicar que algo te sienta bien y señalar la distancia respecto a algún lugar.

Finaliza el vídeo con la siguiente conclusión: «»‘Quedar’ es una súper palabra para introducir en tu vocabulario. Es muy importante. Como puedes ver, se puede usar en diferentes contextos».

El vídeo se ha hecho viral en TikTok y las reacciones de los usuarios son muy curiosas: «Me acabo de dar cuenta de eso, no me había fijado»; «No se te ha quedado ninguna expresión»; «Como aprendo Español contigo, y eso que es mi idioma nativo. Nunca me había dado cuenta de esos detalles».

Las palabras más raras en español

A raíz de esta noticia, es de especial interés conocer cuáles son las palabras más raras del idioma español.

Bahorrina : «Conjunto de muchas cosas asquerosas mezcladas con agua sucia».

: «Conjunto de muchas cosas asquerosas mezcladas con agua sucia». Garambaina : «Adorno de mal gusto y superfluo en los vestidos u otras cosas».

: «Adorno de mal gusto y superfluo en los vestidos u otras cosas». Haiga : «Automóvil muy grande y ostentoso, normalmente de origen norteamericano».

: «Automóvil muy grande y ostentoso, normalmente de origen norteamericano». Orate : «Persona que tiene trastornadas o perturbadas las facultades mentales».

: «Persona que tiene trastornadas o perturbadas las facultades mentales». Vagido : «Llanto o gemido de un recién nacido».

: «Llanto o gemido de un recién nacido». Trémolo : «Sucesión rápida de muchas notas iguales, de la misma duración».

: «Sucesión rápida de muchas notas iguales, de la misma duración». Zaino: «Traidor, falso, poco seguro en el trato».

Y, por último, cabe señalar a modo de curiosidad que el español es el segundo idioma más rápido de pronunciar del mundo, solo por detrás del japonés.