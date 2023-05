Una tiktoker argentina dice esto de los españoles y las redes arden

Los choques culturales son una tendencia en auge en TikTok, la red social más de moda en estos momentos. Personas de todo el mundo comparten sus experiencias cuando viajan al extranjero y cuentan cuáles son las cosas que más les han sorprendido. En esta ocasión, la protagonista es @conifach, una actriz argentina que vive en Madrid desde hace menos de un mes.

Aunque no es mucho tiempo, para ella ha sido suficiente para hacerse una idea de cómo somos los españoles, y lo cuenta así: «Llevo tres semanas viviendo en España y los españoles son una raza superior. Un español se levanta un lunes y están arrancando la semana a las 10 de la mañana de traje tomando su cerveza. ¿Sorprendente? No tanto, porque el martes pasa lo mismo, el miércoles también y así sucesivamente».

Lo que más le ha sorprendido es el nivel de ingesta de alcohol de los españoles, que define como «alucinante». Además, señala que «lo peor de todo es que la gente trabaja y el país va espectacular». También ha mencionado que «España se fuma un montón». El vídeo finaliza con una reflexión: «Cómo hacen para mantener ese ritmo de vida social y actividad? Si tengo 26 años y si salgo el sábado el lunes estoy llorando porque sigo con la resaca. Para mí hay algo genético porque no sé cómo lo hacen. Son una raza avanzada».

Las reacciones de los usuarios no se han hecho esperar, con opiniones a favor y en contra: «Literalmente no he visto a nadie con cerveza a las 10 de la mañana en mi vida»; «Confirmo, no sé por qué la gente lo niega. En Galicia veo a gente de todos los estratos sociales bebiendo Estrella Galicia a las 9 de la mañana».

Y tú, ¿qué opinas de las afirmaciones de @conifach?

Las críticas a los españoles de dos venezolanas

Hace solo una semanas, también se hizo viral en TikTok el vídeo de dos jóvenes venezolanas criticando algunas cosas de los españoles que no sentó nada bien. Entre otras «perlitas», dijeron que los españole desprenden olor «a violín, a axila maoliente». Y comentaron que debe ser algo «cultural», porque «entras al autobús y huelen a cebolla, es horrible».

También dijeron que los españoles bailan mal y, no solo eso, sino que también confunden bailes: «Les pones una bachata y te bailan un reguetón, les pones un reguetón y se lanzan a bailar un merengue mal bailado».