La costumbre española que odian los extranjeros y no es para menos: «Es lo peor»

Cada vez son más los jóvenes que se animan a contar en TikTok, la red social más popular del momento, sus experiencias en otros países. Hace unos días hablamos de una española que explicó cómo son las asignaturas y los exámenes en Estados Unidos.

Hoy es el turno de hablar de Maddie, que comparte en TikTok anécdotas y curiosidades de su vida en España. Uno de los vídeos que se han hecho más virales es en el que habla de una costumbre española que no le gusta nada.

Al principio del vídeo, Maddie explica que el estilo de vida en España no le ha supuesto ningún problema. Sin embargo, sí hay algo que le parece muy «raro», y tiene que ver con el ocio nocturno. Le pasa cuando queda a una hora con sus amigos para salir de fiesta.

«Si la fiesta empieza a las 21:00, llego como a las 21:30 o 21:15», dice. Sin embargo, incluso si llega un poco más tarde de la hora que han acordado, es la primera en llegar. Cuando se dio cuenta de que esto ocurría en varias ocasiones, tomó la decisión de llegar aún más tarde, pero la cosa no mejoró.

«Estoy es muy vergonzante para mi, como americana, ser la primera persona de la fiesta. Es lo peor», cuenta la joven. El vídeo ya tiene casi seis millones de reproducciones.

Las respuestas de los usuarios no han tardado en llegar: «A mí también me pasa. Cuando eres quien organiza la fiesta la cosa mejora porque cuentas con hora y media hasta que llegue la gente»: «Pues no soy de España, pero en México casi siempre es dos horas después de la hora que te dicen», comentan algunos.

Las costumbres españolas que más llaman la atención

Esta no es la única costumbre de nuestro país que sorprende a los extranjeros: