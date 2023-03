Cada vez son más los jóvenes que se animan a estudiar en el extranjero, ya que se trata de una experiencia muy enriquecedora. Además de descubrir una nueva cultura y aprender un nuevo idioma, tienen la oportunidad de conocer a personas con otras costumbres. Sin embargo, en ocasiones, los alumnos se encuentran con un sistema de enseñanza completamente diferente al de España. Es lo que le ha ocurrido a una joven que ha contado en TikTok cómo son los exámenes en EE.UU. El vídeo ya se ha hecho viral.

Según cuenta, únicamente tiene cuatro asignaturas importantes en las que se evalúan los conocimientos de los alumnos con exámenes: lengua, historia, química y matemáticas. El resto de materias, dibujo y gráficas de ordenador, se evalúan con proyectos. También tiene educación física.

¿Cómo son los exámenes en EE.UU?

La asignatura de lengua en inglés no tiene nada que ver con la asignatura de lengua en castellano que se imparte en España: «Casi siempre estamos leyendo libros y luego nos hacen preguntas tipo test y luego a lo mejor de desarrollo del libro».

Los exámenes de historia son siempre tipo test: «Te ponen un texto y tienes que sacar las respuestas de allí y tiene que ver con lo que has estudiado de ese tema». Y añade: «Esta gente no sabe lo que es escribir cuatro páginas por delante y por detrás de desarrollar». Por lo tanto, no se exige ningún tipo de razonamiento lógico, sino que los estudiantes se limitan a memorizar.

En cuanto a química, asegura que el temario ya lo estudió en España hace varios años. Dice en el vídeo: «No sigo sacando un diez porque soy medio lerda». Pero luego aclara: «No soy medio lerda, ¿Vale? Solo que fallo en las preguntas que son de haber escuchado al profesor en clase».

Y, por último, matemáticas. En esta asignatura, los exámenes están divididos en dos partes: la primera tipo test y la segunda de hacer operaciones.

Como era de esperar, las reacciones al vídeo no han tardado en llegar: «Es que así aprueba hasta el gato»; «¿Química y mates? Yo muriéndome con derivadas e integrales y ellos dando ecuaciones cuadradas o rectas»; «Yo me confundí de país. Si hubiera estudiado Bachillerato en Estados Unidos lo bordo»; «Eso lo daba en primero de la ESO. Así tienen todos carreras»; «En mi país eso de matemática se ve en básica. Tipo para jóvenes de 12 años».

Y ti, ¿qué te parecen los exámenes en EE.UU?