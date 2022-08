Ciencias, Sociales o Humanidades: ¿Cómo elegir lo que quieres estudiar?

Cuando los alumnos llegan al final de la ESO, tienen la opción de cursar bachillerato o también la posibilidad de elegir un ciclo formativo de grado medio. En el caso de guiar su formación hacia el bachillerato (que consta de dos cursos), tendrán que elegir entonces una especialidad o tipo de bachillerato de modo que puede que el o la joven se plantee ciertas dudas sobre su elección. Por este motivo, os queremos explicar a qué se corresponde cada bachillerato en función de si es de ciencias, sociales o humanidades y cómo elegir aquel que quieras estudiar.

Ciencias, Sociales o Humanidades

Una de las opciones que todo adolescente realiza que más condiciona su vida futura es la de su trayectoria estudiantil. El joven llega al final de la ESO y debe elegir una orientación: ¿Ciencias, sociales o Humanidades? Es indudable que los años cursados le van marcando un camino en el que se siente más seguro, más cómodo, más feliz.

Pero cuando hay que hacer efectiva la decisión, surgen las presiones del entorno que le provocan dudas, incertidumbres. Existe, en primer lugar, un sentir social que valora las ciencias por encima de las otras disciplinas. Las ciencias tienen un prestigio social del que carecen las profesiones sociales o mucho menos las carreras de Humanidades.

Muchos creen que estudiar ciencias exactas o experimentales vale más y que es el único camino del triunfo. Los candidatos a ingenieros, físicos, químicos, médicos, arquitectos, farmacéuticos, se imaginan coronados por el éxito. Mientras que las carreras docentes y las artísticas, por ejemplo, se perciben como de segunda. Parece que solo los poco inteligentes que no pueden acceder a las primeras se dedican a las segundas. Un grave error que lleva al fracaso a muchos jóvenes.

Las presiones familiares influyen en la opción a estudiar

Movidos por el afán de lo mejor para sus hijos, muchos padres aconsejan al adolescente. Los parámetros que guían estos consejos suelen ser de tipo económico. “En tal o cual carrera se gana muy bien”, “El arte es muy lindo pero de eso no se vive” y comentarios como estos provocan en los jóvenes más confusión.

Además, están las dinastías de profesionales, títulos que se repiten de padres a hijos, y que la familia espera que se continúen. Bisabuelos, abuelos, padres médicos, esperan un hijo médico, o abogado o ingeniero. Y presionan para que así sea.

La realidad no es tal cual se la describe. La calle está llena de profesionales universitarios procedentes de las ciencias buscando trabajo en cualquier actividad porque en su especialidad no lo encuentran. Y las dinastías profesionales no pueden ser el foco de una elección.

Ninguno de estos criterios que imponen presiones son los adecuados para que un joven defina una opción que le condicionará la vida. De esa decisión depende su felicidad, su autorrealización, su salud mental.

¿Cómo decidir entre ciencias, sociales o humanidades?

Hay que pensar que la elección marca un trabajo para toda la vida. ¿Cómo te ves en esa profesión? ¿Disfrutarás trabajando en lo que has elegido o añorarás tu verdadera vocación que postergaste?

Analízate interiormente. ¿Te gusta la investigación, los números, las leyes, las precisiones? ¿O eres feliz creando, enseñando, ayudando a otros? Deja a un lado las presiones familiares, y, si son muy densas, habla con tus padres y explícales tu sentir. Podrán entenderte y te apoyarán.

Esta es tu vida y tú debes definirla pensando en tu bien, en tu felicidad y en tu futuro. No te postergues por hacer feliz a quienes te rodean. Intenta que entiendan que sabes qué es lo mejor para ti.

Por otro lado, muchas veces el propio desconocimiento de a qué se corresponde cada tipo de bachillerato hace que los alumnos no sepan exactamente qué elegir. En los institutos se suele explicar a los alumnos de la ESO cuáles son los bachilleratos existentes pero en el caso de que no te lo hayan explicado o no te quedara muy claro, podemos ver detallado a qué se corresponde cada una de las especialidades de bachillerato que más eligen los alumnos.

Bachillerato científico: Está orientado a la rama científica con materias como Biología, Física y Química, pero también biología o anatomía aplicada.

Bachillerato social: Dirigido a aquellos alumnos que están interesados en estudiar una carrera de sociales, políticas, económicas, históricas o también humanísticas. De hecho algunos centros imparten una modalidad de bachillerato social y humanístico en el que se combinan estas dos especialidades. Entre las asignaturas que puedes dar tienes Historia del Mundo, Literatura Universal, pero también economía.

Bachillerato humanístico: Este es un bachillerato que comprende el poder estudiar carreras muy diversas, desde por ejemplo derecho a también Historia y como no humanidades. Pero si te gusta el periodismo, la publicidad, la sociología o la filosofía también te puede servir una vez des el «salto» a la universidad. En cuanto a las asignaturas troncales o aquellas que se corresponden con este tipo de bachillerato tienes por ejemplo filosofía, historia o lenguas como el latín y griego.

Esto son los tres tipos de bachilleratos o especialidades que como decimos, más suelen elegir los alumnos de secundaria, pero lo cierto es que no podemos olvidarnos que existe también el artístico, para todos aquellos que deseen estudiar una carrera de Bellas Artes por ejemplo, o si deseas desarrollar una profesión artística, o el tecnológico, más centrado en aquellas carreras que implican el uso de la tecnología con materias como dibujo técnico. Por otro lado algunos centros imparten también el bachillerato general que es un tipo de bachillerato que combina todos los mencionados.

Elegir ciencias, sociales o humanístico puede marcar el destino de la carrera que vayas a elegir más adelante, pero los alumnos tampoco deben sentirse presionados o mucho menos, obligados a elegir uno por cuestiones (familiares, sociales) ya explicadas. Es la elección de cada uno y aunque te equivoques o pienses que no es lo tuyo una vez hayas elegido, siempre puedes guiarte con la ayuda del centro escolar o instituto.