Ciencias, Sociales o Humanidades: ¿Cómo elegir lo que quieres estudiar?

Al acabar la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), los estudiantes se encuentran ante la alternativa de embarcarse en el bachillerato o de optar por un ciclo de formación de nivel medio. Si optan por dirigirse hacia el bachillerato, que abarca dos años, deben seleccionar una especialidad o modalidad de este. Y elegir entre Ciencias, Sociales o Humanidades es un paso crucial dado que de alguna manera estarán encaminándose hacia la futura carrera universitaria que realicen posteriormente. Una elección que determinará el enfoque y la dirección de su educación y futura carrera. Aquí hay algunas consideraciones clave para ayudarte en esta decisión tan significativa.

Ciencias, Sociales o Humanidades ¿Qué elegir?

Una de las opciones que todo adolescente realiza que más condiciona su vida futura es la de su trayectoria estudiantil. El joven llega al final de la ESO y debe elegir una orientación: ¿Ciencias, sociales o Humanidades? Es indudable que los años cursados le van marcando un camino en el que se siente más seguro, más cómodo, más feliz.

Pero cuando hay que hacer efectiva la decisión, surgen las presiones del entorno que le provocan dudas, incertidumbres. Existe, en primer lugar, un sentir social que valora las ciencias por encima de las otras disciplinas. Las ciencias tienen un prestigio social del que carecen las profesiones sociales o mucho menos las carreras de Humanidades.

Muchos creen que estudiar ciencias exactas o experimentales vale más y que es el único camino del triunfo. Los candidatos a ingenieros, físicos, químicos, médicos, arquitectos, farmacéuticos, se imaginan coronados por el éxito. Mientras que las carreras docentes y las artísticas, por ejemplo, se perciben como de segunda. Parece que solo los poco inteligentes que no pueden acceder a las primeras se dedican a las segundas. Un grave error que lleva al fracaso a muchos jóvenes.

¿Qué son las ciencias, las ciencias sociales y humanidades?

Al margen de lo que se diga, de lo que opinen los demás o de las creencias que se tengan, cada especialidad es única y se centra en cosas que nada tienen que ver las unas con las otras. Por ello será bueno conocer bien en qué se centra cada una o de hecho, a qué se corresponde:

Las Ciencias se centran en el mundo natural y en cómo funciona. Si eres curioso acerca de la biología, la química, la física o la tecnología, esta área te brinda la oportunidad de explorar y comprender los fundamentos de la naturaleza. Las Ciencias son ideales para mentes analíticas y apasionadas por resolver problemas y desentrañar los misterios del universo.

Por otro lado, las Ciencias Sociales abordan las interacciones humanas y la sociedad en su conjunto. Si estás interesado en la psicología, la sociología, la economía o la política, las Ciencias Sociales te permiten estudiar los patrones de comportamiento humano, las dinámicas de grupo y los sistemas económicos y políticos. Esta área es perfecta para quienes desean entender y mejorar el mundo en el que vivimos.

Las Humanidades se centran en la cultura humana, la creatividad y la expresión. Si sientes pasión por la literatura, la historia, el arte o la filosofía, las Humanidades ofrecen una ventana a la condición humana a lo largo del tiempo. Estudiar las Humanidades fomenta el pensamiento crítico, la empatía y la apreciación de la belleza y la diversidad cultural.

Los errores que se cometen

Frente al panel de asignaturas del instituto o ante la matrícula universitaria, la clásica división entre Ciencias, Sociales y Humanidades suele presentarse como una frontera definitiva. Nos obligan a trazar una línea demasiado pronto, como si el cerebro humano viniera compartimentado de fábrica. Lo cierto es que esa elección no define un destino irrevocable, sino apenas el primer andamiaje sobre el que construir un criterio profesional.

El error más común consiste en plantear la disyuntiva como un test de personalidad o una prueba de afinidad matemática. Quien duda entre física y letras suele escuchar el falso dilema de si prefiere los números o las palabras, ignorando que tanto la investigación científica como el análisis histórico o económico comparten un mismo motor: la curiosidad metódica y el deseo de ordenar el caos.

La química orgánica exige tanta capacidad narrativa para explicar la estructura de una molécula como la que necesita un filólogo para rastrear la evolución de un giro sintáctico a lo largo de los siglos.

Eligiendo ciencia

Decidirse por el bloque científico suele venir acompañado de una falsa promesa de certeza. Se busca la seguridad de los problemas con solución única, el laboratorio donde las variables se controlan y el resultado se comprueba en una probeta.

Sin embargo, cualquier investigador veterano sabe que la ciencia real está habitada por la duda constante, la frustración de los experimentos fallidos y la necesidad de formular preguntas que nadie se había planteado antes. No se trata solo de calcular inercias o memorizar fórmulas trigonométricas, sino de aceptar que el rigor es un método para interrogar a la realidad sin falsear sus respuestas.

Eligiendo letras

Al otro lado del pasillo, las Humanidades y las Ciencias Sociales cargan con el sambenito de la inutilidad práctica, un prejuicio absurdo en un mercado laboral que demanda cada vez más capacidad de lectura crítica, síntesis y comprensión de los comportamientos colectivos.

Estudiar geografía humana, economía o literatura no consiste en acumular fechas o citas eruditas para un examen, sino en aprender a descifrar los resortes invisibles que mueven a las sociedades. Quien comprende cómo se articulan los discursos políticos, cómo se distribuyen los recursos en un mercado imperfecto o cómo mutan los códigos estéticos a lo largo de las épocas posee una herramienta analítica tan afilada como cualquier algoritmo matemático.

Ninguna elección es pura ni estanca. Al final, el conocimiento es un territorio continuo donde las etiquetas administrativas solo sirven para organizar las aulas, pero nunca para limitar la curiosidad de quien decide mirar más allá del programa oficial.

Las presiones familiares influyen en la opción a estudiar

Movidos por el afán de lo mejor para sus hijos, muchos padres aconsejan al adolescente. Los parámetros que guían estos consejos suelen ser de tipo económico. “En tal o cual carrera se gana muy bien”, “El arte es bonito pero de eso no se vive” y comentarios como estos provocan en los jóvenes más confusión.

Además, están las dinastías de profesionales, títulos que se repiten de padres a hijos, y que la familia espera que se continúen. Bisabuelos, abuelos, padres médicos, esperan un hijo médico, o abogado o ingeniero. Y presionan para que así sea.

La realidad no es tal cual se la describe. La calle está llena de profesionales universitarios procedentes de las ciencias buscando trabajo en cualquier actividad porque en su especialidad no lo encuentran. Y las dinastías profesionales no pueden ser el foco de una elección.

Ninguno de estos criterios que imponen presiones son los adecuados para que un joven defina una opción que le condicionará la vida. De esa decisión depende su felicidad, su autorrealización, su salud mental.

¿Cómo decidir entre ciencias, sociales o humanidades?

Hay que pensar que la elección marca un trabajo para toda la vida. ¿Cómo te ves en esa profesión? ¿Disfrutarás trabajando en lo que has elegido o añorarás tu verdadera vocación que postergaste?

Analízate interiormente. ¿Te gusta la investigación, los números, las leyes, las precisiones? ¿O eres feliz creando, enseñando, ayudando a otros? Deja a un lado las presiones familiares, y, si son muy densas, habla con tus padres y explícales tu sentir. Podrán entenderte y te apoyarán.

Esta es tu vida y tú debes definirla pensando en tu bien, en tu felicidad y en tu futuro. No te postergues por hacer feliz a quienes te rodean. Intenta que entiendan que sabes qué es lo mejor para ti.

De hecho, decide con confianza y elige a partir de tu propio criterio y no pensando en el de los demás. Recuerda que no hay una opción perfecta ni definitiva, sino que puedes cambiar de opinión o complementar tu formación más adelante. Lo importante es que elijas lo que te haga feliz y te permita desarrollar todo tu potencial.

Cómo es cada uno de estos bachilleratos

Por otro lado, muchas veces el propio desconocimiento de a qué se corresponde cada tipo de bachillerato hace que los alumnos no sepan exactamente qué elegir. En los institutos se suele explicar a los alumnos de la ESO cuáles son los bachilleratos existentes pero en el caso de que no te lo hayan explicado o no te quedara muy claro, podemos ver detallado a qué se corresponde cada una de las especialidades de bachillerato que más eligen los alumnos.

Bachillerato científico: Está orientado a la rama científica con materias como Biología, Física y Química, pero también biología o anatomía aplicada.

Está orientado a la rama científica con materias como Biología, Física y Química, pero también biología o anatomía aplicada. Bachillerato social: Dirigido a aquellos alumnos que están interesados en estudiar una carrera de sociales, políticas, económicas, históricas o también humanísticas. De hecho algunos centros imparten una modalidad de bachillerato social y humanístico en el que se combinan estas dos especialidades. Entre las asignaturas que puedes dar tienes Historia del Mundo, Literatura Universal, pero también economía.

Dirigido a aquellos alumnos que están interesados en estudiar una carrera de sociales, políticas, económicas, históricas o también humanísticas. De hecho algunos centros imparten una modalidad de bachillerato social y humanístico en el que se combinan estas dos especialidades. Entre las asignaturas que puedes dar tienes Historia del Mundo, Literatura Universal, pero también economía. Bachillerato humanístico: Este es un bachillerato que comprende el poder estudiar carreras muy diversas, desde por ejemplo derecho a también Historia y como no humanidades. Pero si te gusta el periodismo, la publicidad, la sociología o la filosofía también te puede servir una vez des el «salto» a la universidad. En cuanto a las asignaturas troncales o aquellas que se corresponden con este tipo de bachillerato tienes por ejemplo filosofía, historia o lenguas como el latín y griego.

Elegir ciencias, sociales o humanístico puede marcar el destino de la carrera que vayas a elegir más adelante, pero los alumnos tampoco deben sentirse presionados o mucho menos, obligados a elegir uno por cuestiones (familiares, sociales) ya explicadas. Es la elección de cada uno y aunque te equivoques o pienses que no es lo tuyo una vez hayas elegido, siempre puedes guiarte con la ayuda del centro escolar o instituto.