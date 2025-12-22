La OCU lo confirma: éste es el embutido saludable que deberías incluir en tu dieta

Hay un embutido saludable que deberías incluir en tu cesta de la compra, es un básico de cualquier dieta que confirma la OCU. Comer bien es realmente indispensable para cuidar nuestra salud, siendo un básico que debemos tener en cuenta y que quizás nos invite a cambiar determinados hábitos saludables. Habrá llegado el día en el que tengamos que elegir entre los distintos embutidos, dejando a un lado, uno de los manjares de nuestra gastronomía más auténtica en todos los sentidos.

Si estás buscando conseguir un tipo de combinación de ingredientes que puede ser el que mejor se adapte a nuestras necesidades, nada mejor que apostar seriamente por un embutido que puede ser mucho más saludable de lo que imaginas. El paso del tiempo hace que tengamos en este tipo de alimento un buen básico que acabará siendo el que se adapte a un antes y un después. Son tiempos de cambios que debemos empezar a tener en cuenta y que quizás hasta ahora no hubiéramos imaginado. Tocará buscar ese embutido saludable que la OCU nos confirma, aunque quizás ya lo conocíamos.

El embutido saludable que deberías incluir en tu dieta

España es un país de embutidos, estamos ante un tipo de alimentos que acabarán convirtiéndose en todo un símbolo de una gastronomía de lo más auténtico. En esencia, debemos tener en cuenta que la comida es uno de los elementos que más echamos de menos.

Ese jamón ibérico que se ha convertido en uno de los alimentos más envidiados de todos. Imagina poder descubrir un tipo de bocado que puede llegar a ser especialmente delicioso, es cuestión de ponerse manos a la obra con él. De tal forma que podremos descubrir lo mejor de una combinación de ingredientes espectacular en todos los sentidos.

El problema del embutido suele ser doble. Por un lado, las cantidades de sal que, dependiendo de nuestro cuerpo, quizás la debamos empezar a moderar a determinadas edades o teniendo en cuenta algunas dolencias. Hay que asegurarse bien, antes que sufrir cualquier problema de salud.

El segundo problema al que nos enfrentamos es la grasa. Si queremos perder peso o necesitamos un tipo de dieta, será mejor que estemos muy pendientes de lo que puede pasar en nuestro día a día. Es la hora de apostar claramente por una serie de alimentos que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta.

La OCU selecciona al mejor embutido posible

La OCU lanza un serio aviso a través de su página web: «Aunque el término embutido en realidad debería usarse solamente para aquellos que se «embuten» dentro de una tripa, en España usamos esa denominación para referirnos a cualquier tipo de derivado cárnico. El jamón curado, en sus distintas variedades, el jamón cocido, el pavo, las salchichas y el chorizo son los más consumidos: en total cada año se consumen más de 400.000 toneladas de estos productos».

Somos un país de embutidos, tenemos tan buenos productos nacionales, que es importante saber qué embutido podemos elegir para que no haya lugar a dudas.

Siguiendo con la misma explicación: «De entrada hay que diferenciar a los embutidos en función de su elaboración: hay algunos que no se han tratado con calor, y otros que sí han recibido un tratamiento térmico. Esto determina sus propiedades y, sobre todo su fecha de caducidad o consumo preferente Productos curados y madurados. Son productos sometidos a un proceso de salazón y posterior curado. En este grupo se encuentran jamones, cecina, chorizos, salchichones, lomo embuchado, panceta salada o sobrasadas, entre otros. Se conservan en ambientes frescos y secos. Si son loncheados y envasados se suelen encontrar en la sección de refrigerados. Tienen fechas de consumo de meses. Embutidos marinados. Son productos sometidos a un proceso de marinado o adobado con especias, pimentón, etc. Aquí encontramos el lomo adobado o los pinchos morunos. Tienen fechas de consumo cortas, aunque algo mayores que sus equivalentes sin marinar».

La OCU elige al embutido más saludable y advierte a la población de los riesgos de un consumo elevado de estos alimentos.

Por su menor contenido en grasa, es mejor elegir embutidos como el jamón cocido o la pechuga de pavo o pollo, aunque su contenido de sal es alto. No obstante, en el mercado se pueden encontrar opciones con menor contenido en sal.

El chorizo es uno de los productos con mayor contenido en grasa.

Los embutidos curados tienen un elevado contenido en sal.

Tocará racionalizar el chorizo y evitar esos curados que tienen demasiada sal. Si lo que queremos cuidarnos un poco más, busca también aquellos que tengan menos ingredientes. Menos es más y en el mundo de los procesados, podemos evitar que este tipo de alimentos lleguen a nuestro día a día. Atrévete a descubrir los mejores embutidos posibles.