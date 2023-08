La energía solar es una de las fuentes de energía renovable más prometedoras, pero también tiene sus desafíos. ¿Cómo aprovechar al máximo la luz del sol y evitar el sobrecalentamiento de las placas solares? ¿Cómo generar agua potable a partir de la abundante agua salada de los océanos? Un equipo de investigadores ha encontrado una posible solución con el nuevo invento que sustituirá a las placas solares y permitiría convertir el agua salada en dulce.

Las placas solares son una de las fuentes de energía renovable más utilizadas en el mundo, pero también tienen sus limitaciones. Una de ellas es que no aprovechan toda la luz solar que reciben, sino que gran parte se pierde en forma de calor. Otra es que necesitan sistemas de refrigeración que consumen energía y recursos adicionales. ¿Qué pasaría si pudiéramos diseñar unas placas solares que imitaran la forma en que las plantas convierten la luz solar en energía?

Esa es la idea que ha desarrollado un equipo de investigadores del Imperial College de Londres, en colaboración con Intel y Lenovo. Se trata de unas hojas fotovoltaicas inspiradas en la fotosíntesis, el proceso por el cual las plantas transforman el agua y el dióxido de carbono en glucosa y oxígeno, utilizando la luz solar como fuente de energía. Estas hojas artificiales están hechas de materiales de bajo coste y tienen una estructura porosa que permite que el agua circule por su interior, enfriando las células solares y generando vapor de agua.

Taking a leaf from nature’s book, #OurImperial researchers have developed a new solar energy design that could inspire the next generation of renewable energy technologies 🌱 pic.twitter.com/6sVyurfps0

