¿Has puesto placas solares? Te puede salir caro si no has tenido este dato en cuenta

La instalación de placas solares es algo que ha permitido ahorrar a millones de familias, aunque puede salir caro instalarlas si no has tenido en cuenta este dato. La subida del precio de la luz ha hecho que muchos apuesten por la energía solar que permite conseguir rebajar la factura que mes a mes llega puntual y en aumento. Con lo cual, es importante conocer cómo poner correctamente las placas solares, con todos los trámites que sean necesarios para no sufrir las consecuencias de una inesperada multa.

Te puede salir caro si no has tenido este dato en cuenta al poner placas solares

Las placas solares han permitido ahorrar miles de euros al año a aquellas familias que han decidido dar el paso. Especialmente en aquellas comunidades autónomas en las que ha habido las ayudas necesarias para conseguir el objetivo de crear más energía limpia en las casas. La comunidad de las placas solares va en aumento, aunque antes de dar este paso debemos contar con todos los permisos necesarios.

No nos sirve adentrarnos en el universo de las placas solares en solitario. Instalarlas en casa sin la autorización necesaria puede suponer una multa de 600.000 euros. Una cantidad de dinero que nos hará ir con pies de plomo a la hora de instalar este tipo de sistemas que deben hacernos la vida más fácil.

Podemos conseguir un tipo de elemento esencial, teniendo en cuenta que se trata de una placa solar que genera energía. La electricidad no se puede almacenar, por lo que todos aquellos que tengan placas eléctricas se conectan a la red. De esta manera lo que producen y no usan puede ir directamente a una red eléctrica que conseguirá con este extra servir a más personas.

La sanción por un autoconsumo es: “en los casos en los cuales la infracción esté relacionada con el autoconsumo, la sanción máxima será la mayor de entre las dos cuantías siguientes: el 10% de la facturación anual por consumo de energía eléctrica o el 10% de la facturación por la energía vertida a la red».

Con estas sanciones se advierte a la población de que sí es posible colocar placas solares, pero con unas condiciones. No nos sirve ir por libre y desperdiciar un bien tan valioso como la electricidad. Todo aquel que lo desee puede ponerse placas solares en su casa, pero necesita previamente una autorización para conseguirlo.