No te lo vas a creer: desmontan los mitos más famosos sobre estos alimentos

La alimentación es un tema que genera muchas dudas y confusiones. A menudo, escuchamos afirmaciones sobre los alimentos que no tienen una base científica o que se han distorsionado con el tiempo. Por ejemplo, suele decirse que la zanahoria nos puede ayudar a mejorar la vista o también, es recurrente decir lo de «el pan engorda» pero es todo esto cierto. Descubramos a continuación algunos de los mitos más famosos sobre los alimentos y como han sido desmontados a partir de la explicación que de ellos ha dado una experta en nutrición.

Desmentidos los mitos sobre estos alimentos

Tener conciencia sobre lo que comemos y qué es aquello que es mejor para nuestra organismo es algo cada vez más presente. Muchas son las personas que cuidan su dieta y miran casi con lupa todo lo que comen, pero muchas veces tenemos creencias sobre algunos alimentos que en realidad, no dejan de ser mitos que tal vez no sean del todo ciertos. Según la nutricionista Nuria Cañas Cano, de BluaU de Sanitas, no debemos guiarnos ni por las dietas que están de moda y mucho menos, por creencias sobre los beneficios de algunos alimentos y la demonización de otros ya que se corre el riesgo de empeorar nuestra salud debido a un déficit de nutrientes o acabar incluso con un transtorno alimenticio.

En este sentido, existen varios alimentos sobre los que existen ciertos mitos que esta experta y sus compañeros desmienten: