Ni vinagre ni amoníaco: el truco que usan todos los expertos para quitar el moho negro de las juntas sin esfuerzo

Con el paso del tiempo, el moho negro que aparece en las juntas de tu baño o cocina, se acaba incrustando convirtiendo la tarea de acabar con el en algo odioso e interminable. Si lo has probado todo y no consigues resultados, hay un truco revelado por expertos en limpieza que debes conocer. Esta técnica, sorprendentemente sencilla, no requiere de esfuerzos ni productos agresivos y deja tus juntas como el primer día en cuestión de minutos.

Hay un truco para eliminar el moho negro de las juntas

¿Imaginas decir adiós a esas molestas manchas oscuras de una vez por todas sin recurrir a productos químicos fuertes?

Este método es rápido, fácil y perfecto para el mantenimiento de tu hogar, respetando tanto el brillo original de las superficies como el medio ambiente. Además, los ingredientes que necesitas probablemente ya los tienes en casa.

El moho negro se desarrolla particularmente en condiciones de humedad. Suele aparecer en cuartos de baño, cocinas o incluso en dormitorios. Hay varias técnicas para eliminar estas manchas oscuras de las juntas.

Además de ser antiestéticas, pueden provocar problemas de salud. Lo primero que tienes que hacer es hacer una limpieza profunda de la zona en la que tienes este problema.

El truco consiste en eliminar este moho con una solución de agua y bicarbonato de sodio. Estos productos son efectivos para eliminar estas manchas. Para ello, disuelve una cucharada de esta sustancia en un litro de agua. Luego, usa un cepillo para frotar las juntas y eliminar la suciedad.

Si lo prefieres puedes usar un cepillo de dientes. Después, enjuaga la zona con agua limpia y por último, seca bien el área con una toalla o trapo absorbente.

Otros métodos para quitar el moho negro

Existen otras técnicas para eliminar el moho negro de las juntas de tu casa y dejarlas impolutas. Éstas son algunas de ellas:

Lejía: disuelve 250 ml de lejía en un cubo de agua. Aplica la mezcla en las manchas negras y deja que absorba bien durante unos minutos. Posteriormente, frota con cuidado.

disuelve 250 ml de lejía en un cubo de agua. Aplica la mezcla en las manchas negras y deja que absorba bien durante unos minutos. Posteriormente, frota con cuidado. Detergente: puedes usar esta sustancia y realizar los mismos pasos que en los métodos anteriores.

puedes usar esta sustancia y realizar los mismos pasos que en los métodos anteriores. Amoníaco: es un producto más agresivo así que es aconsejable usarlo sólo en superficies de vidrio o azulejos.

es un producto más agresivo así que es aconsejable usarlo sólo en superficies de vidrio o azulejos. Vinagre de limpieza: haz una mezcla de agua y vinagre y aplícala sobre las manchas negras. Deja que esta sustancia actúe durante unos minutos.

Es mejor prevenir que curar. Para ello, es importante evitar que se acumule moho negro en las juntas de tu vivienda. Como consejos, ventila con frecuencia tu hogar para evitar ambientes húmedos. Abre las ventajas y las puertas de las habitaciones. Por último, presta atención a las estancias más húmedas como el cuarto de baño.