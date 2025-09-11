Ni lunes ni sábados: los expertos piden que limpiemos la casa éste día de la semana

Los expertos piden que limpiemos la casa este día de la semana, cuando estaremos más pendientes de algunos elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por la opinión de los expertos que nos puede dar más de una sorpresa al conocer el mejor día de la semana para que limpiemos nuestra casa de la mejor forma posible. Son días de tener en nuestro poder una serie de detalles que pueden acabar de darnos un resultado perfecto.

Hay algunos factores que influyen en la elección del día de la semana que nos llevará a conseguir la mejor limpieza posible. Algo que puede acabar de darnos unos resultados de 10 en este camino que nos permitirán conseguir la casa de nuestros sueños. Los sábados, o quizás los lunes, son días que tradicionalmente hemos tachado en el calendario semanal para acabar consiguiendo este elemento que quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos tener por delante. Este día de la semana que elegiremos acabará siendo el que nos haga conseguir aquello que deseamos y más.

Ni sábados ni los lunes

Hay una manera de hacer realidad esa casa perfectamente limpia que deseamos, a la hora de ir en busca de un cambio de tendencia que puede ser esencial, sobre todo, si tenemos en consideración algunas situaciones que pueden acabar siendo las que nos marcarán de cerca.

Un día de la semana que puede acabar siendo el que nos permita conseguir esa casa perfectamente limpia que tanto deseamos. Al final del recorrido puede acabar siendo más fácil de lo que parece. Es cuestión de ponernos manos a la obra con ello.

La limpieza de nuestra casa se lleva gran parte de nuestro tiempo, algo que no es casual y puede darnos más de un dolor de cabeza. Estaremos muy pendientes de una serie de situaciones que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno.

Con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden acabar siendo los que deberemos aplicar en nuestro día a día. Si lo que deseamos es aprovechar el tiempo de la mejor manera posible, los expertos nos dan con las claves principales de este cambio significativo que podemos empezar a tener en consideración, es cuestión de ponernos manos a la obra con ello.

Hay un día de la semana en el que conseguiremos eso que tanto deseamos, un acabado perfecto en nuestra casa. Que nos quede en perfectas condiciones con el mínimo esfuerzo posible. Parece magia, pero simplemente deberemos aplicar este sistema que llega de la mano de un experto.

Todos los expertos en limpieza coinciden en que: «Los domingos hay que cambiar la ropa de cama, pasar la aspiradora y limpiar a fondo la ducha para evitar la acumulación de suciedad y estar más libre durante la semana». Este día se ha convertido en el favorito de los expertos para conseguir esta limpieza que deseamos.

Los expertos de TopMueble nos dan unas rutinas semanales de limpieza que debemos tener en consideración:

Lunes. Los lunes son días de limpiar el baño, puesto que los fines de semana es cuando más se usa. Es importante que los sanitarios estén bien limpios, pero tampoco olvides barrer o aspirar el suelo una vez elimines el polvo y hayas desinfectado todo. Para ello te vendrá bien tener una bayeta o estropajo, un trapo seco, un limpiador de baño (sobre todo para desinfectar el inodoro) y un limpia cristales.

Martes. Repaso rápido para limpiar el polvo del salón y del dormitorio principal. Te llevará unos 15 minutos. Necesitarás un paño de microfibra y un producto multiusos o uno específico para limpiar los muebles. La tarea de quitar el polvo de las habitaciones principales de la casa es algo que puedes hacer dos días a la semana para que resulte fácil combatir toda la suciedad. Un viejo truco es poner un paño en el extremo de la escoba y limpiar las partes altas de los muebles o las estanterías.

Miércoles. Casi en plena cumbre de la semana una parte clave para limpiar la casa es hacer un buen repaso al suelo. Si estos días has ido tan justo de tiempo que no has cumplido con esas tareas diarias que te hemos comentado haz una limpieza del suelo en mayor profundidad. Si has logrado hacer algunos barridos, verás que el suelo tiene menos falta y podrás completar su limpieza más rápido. Recuerda llevar a cabo la aspiración del suelo de todas las estancias, sin olvidar las esquinas.

Jueves. Día de fregar los suelos. Según sea el suelo de tu casa necesitarás emplear un producto de limpieza u otro. Por ejemplo, en suelos laminados hay que reducir todo lo posible el uso de agua para fregar. En un parquet lo que hay que evitar es precisamente la fregona y recurrir a una mopa con un producto específico para la madera natural (nada de productos químicos).

Viernes. Procura dedicar los viernes a la compra semanal. Para ello, echa un vistazo a todos los estantes y cajones de la nevera y de los armarios de la cocina. Piensa qué recetas quieres preparar los próximos días teniendo en cuenta lo que tenemos en el congelador ¡y a comprar! Si dejas esta tarea doméstica culminada con éxito tendrás más tiempo libre para el fin de semana.

Sábado. Día de hacer la colada de la ropa más voluminosa y de terminar de limpiar el polvo de toda la casa. Seguramente habrás tenido que poner la lavadora otras días porque cada casa necesita de hacer más o menos coladas, pero los sábados puedes marcarlos en el calendario para que no se te pase lavar todo lo que has dejado pendiente los últimos días.

Respecto a la limpieza del polvo, ten en cuenta que hay muebles en los que se acumula el polvo con más frecuencia que otros. Así que este día de la semana podrás completar la limpieza de casa con más calma.