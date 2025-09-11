Detenido por hacer un ‘simpa’ en un restaurante de Palma y agredir al camarero en su huida

‘Simpa’ en toda regla en Palma. La Policía Nacional ha detenido a un hombre de origen ucraniano por presuntamente agredir a un trabajador de un restaurante ubicado en el barrio de Foners, en la capital balear, después de consumir varios platos y bebidas sin abonar la cuenta. Los hechos ocurrieron el pasado viernes y han generado preocupación entre los vecinos y comerciantes de la zona.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, el individuo acudió al establecimiento, donde comió y bebió con normalidad. Sin embargo, al momento de pagar la consumición, adoptó una actitud agresiva, se negó a abonar la cuenta y abandonó el local de manera violenta.

Ante esta situación, varios empleados del restaurante intentaron detenerlo y recriminarle su comportamiento. Fue entonces cuando el presunto autor de los hechos reaccionó con una patada hacia uno de los camareros, causándole heridas leves. La víctima tuvo que ser atendida posteriormente en un centro sanitario, aunque no presentaba lesiones de gravedad.

Los trabajadores lograron retener al agresor hasta la llegada de una patrulla de la Policía Nacional, que procedió a su detención. Durante el proceso, el hombre reconoció que no había pagado lo que había consumido e intentó saldar la cuenta utilizando una tarjeta de crédito que, según comprobaron los agentes, había sido denunciada como robada.

El detenido, cuya identidad no ha trascendido, fue trasladado a dependencias policiales, donde permanece a la espera de pasar a disposición judicial. Se le imputan los delitos de estafa, agresión y uso fraudulento de medios de pago.

Este tipo de incidentes ha vuelto a poner en alerta a los restauradores de la zona, quienes reclaman una mayor presencia policial y medidas para garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de los clientes.