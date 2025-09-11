Más personal y horario ampliado para el centro de protección animal de Son Reus en Palma

El Ayuntamiento de Palma, a través de la Concejalía de Medio Natural, Entornos Saludables, Mercados e Innovación, ha ampliado el horario y personal del centro sanitario municipal de protección animal de Son Reus (CSMPA), cumpliendo, de este modo, el compromiso que la corporación local había adquirido con el colectivo de voluntarios y las asociaciones de defensa de los derechos de los animales.

De esta forma, a partir de esta misma semana, las dependencias de Son Reus se encuentran abiertas, también, el martes y jueves por la tarde, para favorecer la labor de apoyo que realizan los voluntarios que se desplazan al recinto con la finalidad de dedicar tiempo y atención a los ejemplares acogidos en las instalaciones.

Con la entrada en vigor de esta medida, el horario de apertura de Son Reus es el siguiente: lunes, miércoles y viernes, de 9 a 13:30 horas; martes y jueves, de 9 a 18:00, ininterrumpidamente, y los sábados por la mañana, de 9 a 12 del mediodía.

Todo ello después de que incorporaran nuevos recursos humanos y materiales tras la externalización y adjudicación del contrato de recogida de animales (tanto vivos como muertos), mantenimiento y limpieza diaria del recinto por 415.000 euros.

El adjudicatario ha incorporado 12 trabajadores al servicio y puesto a disposición del Ayuntamiento vehículos y equipamiento para el manejo de animales en la vía pública.

En palabras del teniente de alcalde y regidor de Medio Natural, Llorenç Bauzá, el compromiso con los animales y con las personas que les dedican su tiempo, de forma altruista, «es una prioridad para el equipo de gobierno».

Con esta ampliación del horario, el Ayuntamiento refuerza, según el regidor, su voluntad de seguir trabajando de la mano de entidades y voluntarios que, con su dedicación constante, son un elemento primordial a la hora de dispensar una buena atención a los animales alojados en Son Reus.

Hay que tener en cuenta que una parte fundamental de la labor del centro de Son Reus es garantizar y mejorar el bienestar de los animales acogidos y facilitar su adopción. Con este doble objeto se estableció hace más de una década un programa de voluntarios que pasean pasean e interactúan con los animales alojados para que hagan ejercicio dentro del centro y se relacionen con personas y otros animales.

Esto permite mejorar su estado físico y anímico, aumentar su sociabilidad y el conocimiento de su carácter de manera que se puede conseguir una adopción más informada y consciente.