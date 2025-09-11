Soy veterinario y éstas son las 5 razas de perros que jamás tendría en mi casa: por salud o comportamiento

Adoptar un perro como mascota conlleva una gran responsabilidad y, por lo tanto, no es una decisión que deba tomarse a la ligera. Los veterinarios insisten en la importancia de considerar los problemas de comportamiento y los riesgos de salud asociados a cada raza, dos factores que no siempre se tienen en cuenta. Aunque cada perro es único, algunas razas muestran una alta predisposición genética a sufrir distintos problemas, como tumores o infecciones cutáneas.

Es fundamental que los futuros cuidadores conozcan estas predisposiciones y valoren si realmente van a poder satisfacer las necesidades del perro y ofrecerle una buena calidad de vida. Muchas de estas enfermedades requieren visitas frecuentes al veterinario, e incluso requerir intervenciones quirúrgicas. En este contexto, Juanjo, un veterinario con años de experiencia, ha compartido en TikTok un vídeo explicando cuáles son las razas de perro que no tendría por temas de salud o de comportamiento.

Las 5 razas de perros que no recomienda un veterinario

Antes de adoptar un perro, es fundamental investigar a fondo la raza. Esto incluye conocer su tamaño, nivel de actividad, carácter y, sobre todo, posibles problemas de salud genéticos. Una vez adoptado el animales, es crucial establecer un plan de revisiones regulares con el veterinario. Estas evaluaciones permiten detectar problemas de salud en sus etapas iniciales.

Los cuidados preventivos abarcan alimentación, ejercicio, higiene y control del peso. Una dieta equilibrada y adaptada a la raza y edad del perro ayuda a prevenir la obesidad, las enfermedades metabólicas y los problemas articulares. El ejercicio regular es igualmente importante para prevenir problemas físicos y contribuir a su bienestar mental. Por ejemplo, paseos diarios, juegos controlados y actividades de estimulación cognitiva ayudan a reducir el estrés y la ansiedad.

La higiene también forma parte de los cuidados preventivos: cepillados regulares, limpieza de oídos y revisión de dientes son hábitos que reducen la aparición de infecciones y enfermedades crónicas. Adoptar un perro implica una decisión consciente y responsable: cuanto más preparado esté el cuidador, mejor será la calidad de vida que pueda ofrecerle a su compañero de cuatro patas.

Shar Pei

El shar pei es conocido por sus pliegues de piel, los cuales «generan muchos problemas de piel y predisponen a irritaciones crónicas». La humedad acumulada en los pliegues favorece la proliferación de bacterias y hongos, lo que provoca dermatitis recurrentes.

Además, la conformación de los párpados puede causar entropión, que consiste en el pliegue del párpado hacia dentro, irritando los ojos. «Si no se trata adecuadamente, puede generar daño corneal y dolor ocular persistente», añade. En cuanto a los oídos, «el canal auditivo es muy estrecho, lo que predispone a numerosas otitis crónicas».

Teckel

Los teckel tienen predisposición a sufrir hernias discales y problemas neurológicos. «Muchos de mis mejores pacientes son teckel y presentan hernias discales o problemas neurológicos en la columna», señala. «Me daría muchísima pena hacerle pasar por esto a la mascota, porque las cirugías son muy complicadas y el proceso postoperatorio puede ser largo y doloroso». Además, son perros muy activos, y la longitud de su columna los hace vulnerables a problemas por saltos, caídas o movimientos bruscos.

Rottweiler

Estudios veterinarios muestran que esta raza «tiene una predisposición genética muy alta a desarrollar tumores», lo que puede requerir intervenciones médicas complejas. «Genéticamente tienen una predisposición muy alta a sufrir tumores y esto puede limitar significativamente su longevidad», explica el veterinario. Aunque son perros leales y con un carácter muy amigable, la incidencia de enfermedades graves hace que su cuidado sea más exigente.

Chihuahua

Los chihuahuas son pequeños y activos. «Son muy propensos a problemas neurológicos, hidrocefalia, convulsiones y colapso traqueal», señala el veterinario en el vídeo que ha compartido en TikTok. «Cada cosa puede convertirse en un riesgo serio debido a su bajo peso».

Dálmata:

Y, por último, el dálmata. «Aunque su carácter es bueno, tienen una alta predisposición a problemas de orina y renales». Los problemas más comunes incluyen la formación de cálculos de urato, que pueden provocar obstrucciones urinarias recurrentes.

«Elegir compartir tu vida con un perro es una decisión muy importante. A la hora de tomarla ayuda hacerse pregunta tras pregunta y reflexionar con calma sobre cuestiones tan dispares como tu nivel de actividad y estilo de vida, si puede que tengas que mudarte en los próximos años o si normalmente viajas en transporte público. Los perros, sean de la edad que sean, generan gastos imprevistos que pueden ser elevados, requieren mucho tiempo y paciencia, condicionan tus ratos libres y tus vacaciones…Ese animal dependerá de ti para todo durante años: antes de tomar esta decisión que cambiará vuestras vidas, ¡¡piénsatelo bien!!», recuerda Fundación Sr Perro.