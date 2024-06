Ni te habías fijado: por qué los botones de las camisas de los hombres están a la derecha y los de las mujeres no

Los botones de las camisas de los hombres están a la derecha y los de las mujeres no, es algo que quizás hasta la fecha no habías notado. Un importante cambio entre la ropa de un sexo y otro que tiene su razón de ser y seguro que nos sorprenderá.

La ropa de hombre y de mujer no es igual, por mucho que en estos años parezca que sí, históricamente siempre se ha diferenciado por varios motivos que debemos conocer.

La diferencia entre una camisa de hombre o de mujer

La ropa es un elemento que se adapta a cada uno de los dos sexos. Hoy en día quizás pensemos que la diferencia es mínima, con los pantalones al orden del día, algo que hace unos años era impensable en una mujer. Pero la realidad es que no es así, sigue habiendo diferencias importantes y necesarias.

Pese a que esta forma de colocar los botones se remonta a varios siglos atrás sigue están presente y representa los distintos roles que han adoptado los sexos a lo largo de los años. Algo que se está empezando a desvirtuar, pero tiene su razón de ser por varios motivos principales.

Los hombres y las mujeres son diferentes, empezando por el cuerpo y la manera de desarrollar una vida que quizás nada tiene que ver la una con la otra. Ahora no son tan distintas, pero hace unos años ser hombre o mujer hacía que cambiase por completo la manera de ver el mundo.

Vestirse es algo que todos debemos hacer, hombres y mujeres han optado por algunos cambios importantes a lo largo de los siglos que quizás no se conocían hasta ahora. En el mundo de la moda hay unos detalles que son fundamentales y que quizás desconocías, pero debes empezar a poner en práctica, antes que nada.

Fíjate bien en una prenda tan habitual como las camisas, verás que los botones están en un lado o en otro. Siendo un elemento que debemos tener en cuenta antes de realizar cualquier compra. La sección de ropa masculina y femenina siempre se ha separado por una poderosa razón que quizás no conocíamos. Algo tan esencial como saber cómo se ponen los botones cambiará por completo tu forma de ver al mundo.

Por eso las camisas de hombre tienen los botones a la derecha y las de las mujeres no

Hay una teoría bastante extendida que se relaciona con la posición en la que el hombre llevaba la espada. Esa arma que era común que acompañase a aquellos que la usaban para poder mostrar su poder hacía que los botones de la camisa estuvieran en la misma posición, es decir, a la izquierda.

De esta manera era más fácil vestirse y desvestirse rápidamente para ir a combatir. Algo que quizás desconocíamos, pero ahora tiene su razón de ser con este tipo de elementos que debemos tener en cuenta y que quizás hasta ahora no sabíamos o nunca nos habríamos imaginado que fueran de esta manera.

Habrá llegado el momento de conocer perfectamente cómo se abrochan estos botones que en mujeres se situaban a la izquierda. En caso de las mujeres, la lactancia es lo que acababa marcando la posición, de esta manera era más fácil poder desabrocharse para dar el alimento que necesitaba al bebé.

Algo que quizás hasta ahora desconocías y en el mundo de la moda está muy presente, estos roles de guerrero o de madre, son los que marcan la posición de los botones que tiene su razón de ser. Podrás ahora estar pendiente de ellos y actuar de forma adecuada para que nada te afecte.

Es una manera de saber si esa camisa que te gusta es de hombre o de mujer y poder soltar una poderosa anécdota que te permitirá saber la forma en la que se colocan las camisas y los botones. De una forma o de otra, debemos estar muy pendientes de esta manera de movernos por el mundo.

Habrá llegado el momento de empezar a mirar un poco más la ropa que nos ponemos y de saber su origen. Algo que nos sorprenderá, la ropa de mujer y de hombre siempre ha sido distinta y sigue siéndolo. Las necesidades son distintas, por lo que se debe estar pendiente de la actividad y la forma de vivir de cada uno.

Las camisas no son una excepción que hasta no hace mucho eran parte de la indumentaria de cada uno. Todos llevaban camisas y empezaban a generar una serie de elementos que son claves y que quizás hasta la fecha no sabías, a la izquierda o derecha los botones están en una posición por un motivo.