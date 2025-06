Ni Río de Janeiro ni Nueva York: la escultura del Cristo más grande del mundo va a estar en España

La escultura del Cristo más grande del mundo va a estar en España, no será ni en Río de Janeiro ni Nueva York. Son puntos del planeta que tienen grandes monumentos de este tipo, pero ninguno será comparable al que tenemos en nuestro país y puede acabar siendo esencial en todos los sentidos. Empezamos a movernos de tal forma que podremos descubrir que somos creadores de una serie de elementos que acabarán marcando una diferencia importante en todos los sentidos.

Podremos tener un punto en el que descubriremos una escultura de esas que tocan la fibra sensible de medio mundo. En especial cuando tenemos por delante una serie de elementos que serán los que marcarán una diferencia significativa en todos los sentidos. Es hora de ver un poco más qué es lo que nos puede esperar en estas últimas jornadas, que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos tener en consideración. Son días de apostar claramente por una serie de novedades que pueden ser claves y que hasta el momento no imaginaríamos, de una forma muy diferente a la que esperaríamos.

Ni Nueva York ni Río de Janeiro

La ciudad de Río de Janeiro se ha convertido en una de las más destacadas que pueden acabar siendo las que marcarán estos días que tenemos por delante y que pueden llegar a ser esenciales en muchos sentidos. Tocará ver qué es lo que nos estará esperando en estos días que tenemos por delante y que pueden ser esenciales.

Ese Cristo que es visible desde varios kilómetros de distancia que marca una ciudad enfocada en el amor de esta estatua que con los brazos abiertos parece que nos da la bienvenida a ella. Es una de las grandes obras de la humanidad, que sólo es comparable con una Nueva York que puede convertirse en una de las más visitadas.

Esta gran ciudad que parece que llega a toda velocidad se ha convertido en una de las más queridas y apreciadas por todos. Donde nunca se duerme o eso dicen, el ritmo es frenético y sólo se rompe con una Estatua de la Libertad que se convirtió en el símbolo que muchos veían llegar a lo lejos. Un elemento creado por el ser humano que ha sido todo un polo de atracción, casi tan grande como este nuevo monumento que va a estar en España.

La escultura del Cristo más grande del mundo que va a estar en España

España se prepara para ver cómo se alza en una de sus ciudades la estatua del Cristo más grande del mundo. Un proyecto sin igual que convertirá este lugar en uno de los más buscados y visitados, dentro de muy poco tiempo acabará siendo una realidad. La escultura del Cristo más grande del mundo va a estar en España.

Tal y como se presenta este proyecto: «Los vecinos de Boadilla del Monte, nos hemos organizado para constituir una asociación con el fin de promover la devoción al Sagrado Corazón de Jesús en nuestra localidad y más allá. Para ese fin vamos a construir un Monumento físico y otro espiritual. Este último promoverá la misericordia de su Corazón entre los más necesitados. Nos mueve el impulso de ser custodios de la voluntad de muchos vecinos que han solicitado, del Consistorio de la localidad, levantar en suelo del municipio un monumento al Sagrado Corazón de Jesús, testimonio de nuestra fe y amor a Dios. La propuesta fue aprobada en el Pleno municipal del 15 de noviembre de 2019 sin la oposición de ningún grupo parlamentario. D. Luis Argüello, Presidente de la Conferencia Episcopal Española conoce y bendice el proyecto: “La vía de la belleza es una senda adecuada para comunicar el Amor del Corazón de Jesús».

Siguiendo con la misma explicación: «Levantar un gran monumento al Sagrado Corazón de Jesús en Madrid no es un lujo ni un gesto ornamental, sino una valiente invitación a la esperanza en un tiempo marcado por el desencanto y la polarización. En una sociedad acelerada y dividida, este corazón —herido, abierto y ardiente— quiere ser un faro de reconciliación, un símbolo del amor que une, que perdona y que siempre espera. Esta estatua no busca imponerse ni señalar, sino acoger con los brazos abiertos, recordándonos que hay un corazón más fuerte que nuestras diferencias. Para el creyente es un signo visible del amor redentor de Cristo; para el no creyente, una provocación poética, un interrogante de piedra y luz que abre la puerta al misterio».

Según se presenta como un abrazo para toda la humanidad que tiene unas características de lo más especiales esta obra: «Situado en suelo público de Boadilla del Monte, entre la M 50, la Ciudad Financiera y la M 501.El Sagrado Corazón más grande del mundo, 37 m de alto por 60 de envergadura. Un gran corazón sagrario de 2,5 metros de diámetro para vivir una experiencia inmersiva y sensorial dentro del Monumento».