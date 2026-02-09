Ni en la cocina ni en el baño: el mejor lugar de tu casa para colocar unas calas, según la tradición china

Las calas, también conocidas como lirios de agua, se han consolidado como una de las plantas más elegantes para la decoración de interiores. Su forma estilizada y su color blanco las convierten en un recurso habitual en casas de estilo moderno y minimalista.

No obstante, la tradición china sostiene que no todos los espacios son adecuados para esta flor y que colocarla en el lugar equivocado puede afectar al equilibrio energético de la vivienda.

Dónde no colocar las calas en casa, según el Feng Shui

El Feng Shui es una filosofía milenaria que analiza cómo los elementos influyen en el flujo de energía del hogar. Según esta disciplina, las calas no son plantas neutras desde el punto de vista energético.

A pesar de su apariencia pura y delicada, la tradición china las asocia simbólicamente con emociones introspectivas y estados de ánimo vinculados a la tristeza.

Por este motivo, no es aconsejable colocar calas en estancias principales como el salón, el dormitorio o la cocina, espacios donde se concentra gran parte de la vida diaria y donde se busca potenciar la vitalidad, la comunicación y el descanso. Mantenerlas en estas zonas podría generar un desequilibrio energético que afecte al bienestar emocional de los habitantes del hogar.

El mejor lugar para colocar calas y no alterar la energía del hogar

El mejor lugar de la casa para colocar unas calas según la tradición china son las zonas de transición con el exterior. Terrazas, balcones, patios o jardines son los espacios más recomendables, ya que permiten que la energía asociada a la planta fluya hacia fuera sin interferir en el interior.

En viviendas que no disponen de espacios al aire libre, el Feng Shui sugiere una alternativa: situar las calas cerca de ventanas o puertas de entrada. De esta forma, la planta se nutre de la energía exterior y evita concentrar su carga simbólica en el interior del hogar, reduciendo así su impacto energético negativo.

Cuidados básicos de las calas para una decoración elegante y saludable

Las calas destacan por su valor ornamental. Tal y como señalan los expertos en jardinería de El Mueble, la Zantedeschia aethiopica es una planta acuática, lo que implica que necesita un sustrato constantemente húmedo, pero con buen drenaje para evitar que las raíces se pudran.

En cuanto a la luz, necesita espacios luminosos aunque sin exposición directa al sol, especialmente durante los meses más calurosos. El exceso de sol puede dañar tanto las hojas como las espatas blancas características de esta planta.

Una ubicación en semisombra es ideal y un detalle práctico es que la cala ‘avisa’ cuando necesita agua. Si sus hojas se inclinan, es el momento de regarlas.

Feng Shui, calas y decoración: cómo encontrar el equilibrio en casa

La decoración del hogar es una extensión de la personalidad de quien lo habita. Conviene recordar que el Feng Shui es una creencia cultural y espiritual, no una norma absoluta. Su influencia puede variar según la interpretación y la sensibilidad de cada persona.

Por ello, integrar calas en casa es posible siempre que se haga con criterio. Colocarlas en zonas cercanas al exterior permite disfrutar de su elegancia sin comprometer la armonía del hogar.