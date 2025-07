Ni cada hora ni cada 4 horas: ésta es la frecuencia con la que debes aplicarte protección solar, según una dermatóloga

La frecuencia con la que debes aplicarte el protector solar es algo que te ayudará a proteger tu piel, una dermatóloga nos explica el secreto de este elemento. Hace unos años que no podemos salir de casa sin este tipo de elemento que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por una serie de elementos que serán los que marcarán estos días.

Ni cada 4 horas ni cada hora

La frecuencia en la que debes aplicarte la protección solar

Los expertos de ISDIN responden a la pregunta de cuándo aplicar la crema solar: «Seguro que has escuchado esta recomendación mil veces, pero es por algo: el protector solar no es un producto que se aplique y ya está; como dicen los dermatólogos, hay que reaplicarlo cada 2 horas, y también después de nadar, sudar o secarte con la toalla. Porque aunque te pongas un SPF alto, sus ingredientes activos se degradan con el sol y las actividades diarias. Reaplicarlo ayuda a mantener la cobertura uniforme y efectiva frente a los rayos UV y otros agresores ambientales. A lo largo del día, especialmente en verano, es fácil que sin darte cuenta queden zonas desprotegidas si no renuevas la aplicación».

La exposición solar es responsable de hasta el 80 % del envejecimiento cutáneo.

Protegerse correctamente antes de los 18 años puede reducir un 78 % el riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer de piel no melanoma.

Muchos de los fotoprotectores actuales no solo protegen del sol, sino que también hidratan y mantienen la piel saludable.

Usar fotoprotección a diario puede ayudar a reducir el riesgo de melanoma hasta en un 50 %.

