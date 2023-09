Misterio resuelto: por esto no funciona tu Wi-Fi, sólo tienes que desconectar esto

¿Te ha pasado alguna vez que estás navegando por Internet, viendo una serie o jugando online y de repente tu conexión Wi-Fi se vuelve lenta, inestable o se corta? Seguramente lo primero que haces es reiniciar el router, comprobar la configuración de la red o llamar a tu operadora para quejarte. Pero puede que el problema no esté en ninguno de esos factores, sino en algo mucho más sencillo y que quizás no habías pensado. Toma nota porque hemos resuelto el misterio de porqué el Wi-Fi no te funciona: sólo tienes que desconectar esto.

Desconecta esto si el Wi-Fi no te funciona

Todo aquello que tienes conectado en casa, puede afectar a la señal Wi-Fi, pero lo cierto es que existe algo en concreto, que si lo desconectas servirá para que cualquier fallo en la señal mejore de forma sustancial.

Nos referimos a los puertos y cables USB 3.0, esos que te permiten transferir datos a alta velocidad y cargar tus dispositivos más rápido, y que pueden ser los máximos culpables de que tu Wi-Fi funcione mal.

¿Pero cómo es posible? Pues porque estos dispositivos generan un ruido electromagnético que puede interferir con la señal inalámbrica de tu router, especialmente si usas la banda de 2,4 GHz, la más común y también la más susceptible a las interferencias.

Este problema no es nuevo, y fue detectado hace más de una década por empresas como Intel, quien realizó un estudio al respecto en 2012 llegando a la conclusión de que efectivamente los puertos USB 3 de muchos equipos pueden añadir ruido de fondo y por tanto interferencias a las redes Wi-Fi y Bluetooth. Esto puede ocasionar cortes en la señal cuando por ejemplo estamos usando un auricular inalámbrico o un ratón sin cables o directamente que la Wi-Fi de casa vaya más lenta.

El problema se acentúa en dispositivos que tienen los puertos USB 3.0 ubicados muy cerca de las antenas, como ocurre en portátiles, algunas tabletas, ordenadores de sobremesa, dispositivos todo en uno y en routers, entre otros. Este problema se manifiesta principalmente cuando el puerto USB está en funcionamiento, dado que en ese momento, los cables de conexión poco protegidos actúan como auténticas antenas que generan interferencias.

¿Cómo solucionar este problema?

Si sospechas que tus dispositivos USB 3.0 son la razón por la que no funciona el Wi-Fi en casa, hay algunas cosas que puedes hacer para evitarlo o al menos reducirlo. Estas son algunas de las recomendaciones que podemos seguir:

Emplear cables de excelente calidad es crucial, ya que algunos cables más económicos podrían carecer de la protección «apantallado» esencial para evitar las interferencias de radio.

es crucial, ya que algunos cables más económicos podrían carecer de la protección «apantallado» esencial para evitar las interferencias de radio. Usar dispositivos USB 3.0 o USB-C de alta calidad . Algunos más baratos pueden dar problemas.

. Algunos más baratos pueden dar problemas. Mientras no uses ese dispositivo, lo mejor es desconectarlo y apagarlo.

Si tiene un cable largo puedes alejar el dispositivo del ordenador.

Si tiene un cable largo puedes alejar el dispositivo del ordenador. Probar a conectar el dispositivo en otro puerto que pueda estar más alejado de la antena Wi-Fi o Bluetooth del ordenador o portátil.

que pueda estar más alejado de la antena Wi-Fi o Bluetooth del ordenador o portátil. Utilizar Wi-Fi 5 GHz siempre que sea posible y tu router sea compatible.

siempre que sea posible y tu router sea compatible. Reducir la interferencia de otros dispositivos en la banda 2,4 GHz alejándote de microondas, teléfonos inalámbricos o monitores de bebé.

alejándote de microondas, teléfonos inalámbricos o monitores de bebé. Mover el router a una mejor posición para tener más señal.

para tener más señal. Utilizar un HUB USB para alejar los dispositivos del ordenador.

Siguiendo estos consejos podrás mejorar tu conexión Wi-Fi y evitar los molestos problemas que pueden causar los dispositivos USB 3.0. Así podrás disfrutar de una navegación fluida y sin interrupciones.