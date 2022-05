Los mejores trucos para conservar frescos los pepinos

El pepino es uno de los alimentos más saludables que existen. Se trata de una hortaliza que se caracteriza por su alto contenido en agua (95%) y su bajo aporte calórico. Es excelente para mantener el organismo hidratado y cuidar la salud cardiovascular. Ahora bien, para poder consumir los pepinos frescos, es importante conocer algunos trucos para conservarlos.

¿Cómo conservar los pepinos?

Una vez tengamos los pepinos en casa, lo primero que tenemos que hacer es lavarlos con abundante agua. Luego, retiramos el exceso de agua con papel absorbente. A continuación, introducimos los pepinos en una bolsa de plástico sin cierre hermético porque el aire tiene que circular para que no se estropeen.

De esta manera, conseguimos que no se produzca mucha humedad en el interior de la bolsa y que no aparezca moho. Al mismo tiempo, los pepinos no se vean afectados por el gas etileno que puedan producir otras verduras o frutas.

Y, por último, guardamos la bolsa en la nevera, preferiblemente en el cajón de la parte inferior. De esta manera, podemos conservarlos frescos durante una semana.

Si usamos la mitad del pepino, simplemente tenemos que cubrir el extremo cortado con papel film y volver a meterlo en la bolsa. Siguiendo estas instrucciones, nunca más volveremos a encontrarnos los pepinos mohosos y blandos.

Pepinos en vinagre

Si tenemos demasiados pepinos y no vamos a consumirlos en una semana, podemos hacerlos encurtidos. Los ingredientes y el proceso de elaboración son muy simples.

Para hacer pepinos en vinagre necesitamos: pepinos, sal gorda, sal fina, 150 mililitros de vinagre de vino blanco, 80 mililitros de agua, un diente de ajo, una cucharadita de azúcar y un bote grande.