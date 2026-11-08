Luis Corbí, farmacéutico valenciano (70 años) compró en 2004 una finca abandonada para poner en marcha su propia bodega: «La farmacia y el vino tienen una relación bastante cercana»

Luis Corbí llevaba años vinculado al mundo de la farmacia cuando decidió emprender una aventura completamente distinta. En 2004 compró una finca para poner en marcha su propia bodega y dar forma a un proyecto familiar centrado en los vinos ecológicos.

Más de dos décadas después, aquella apuesta se ha convertido en Clos Cor Ví, una iniciativa vitivinícola con presencia en dos territorios de la Comunidad Valenciana.

Ahora, la familia Corbí abre una nueva etapa con una renovación completa de sus vinos, un cambio en las marcas comerciales y una nueva orientación en la elaboración.

Luis Corbí apostó por los viñedos para cumplir su sueño de tener una bodega

El proyecto de Luis Corbí nació de su pasión por el vino y de su intención de elaborar productos con personalidad propia.

El farmacéutico valenciano decidió dar un giro a su trayectoria profesional y apostar por la viticultura en 2004. Su objetivo consistía en crear una bodega pequeña, centrada en vinos ecológicos y con una producción limitada.

La iniciativa tomó forma en Moixent, en la comarca de Terres dels Alforins. Allí encontró el lugar adecuado para desarrollar una propuesta que combinaba variedades autóctonas con otras procedentes de regiones vinícolas europeas.

La finca se convirtió en el punto de partida de Clos Cor Ví, una bodega familiar que ha mantenido su apuesta por la elaboración de vinos con identidad propia. «La farmacia desde tiempos inmemoriales ha tenido mucha relación con el mundo del vino», afirma en una entrevista para 5barricas.

Clos Cor Ví cultiva variedades autóctonas y apuesta por los vinos ecológicos

La bodega comenzó con cinco hectáreas de viñedo en Moixent. Su producción se centró especialmente en los vinos blancos gastronómicos, una categoría en la que Luis Corbí quiso encontrar un espacio propio. Para ello, incorporó variedades como la verdil, autóctona de la zona, junto a la riesling y la viognier.

La filosofía de la bodega gira alrededor de la producción limitada, el cuidado del viñedo y el respeto por el entorno. La elaboración ecológica también forma parte de su identidad, con especial atención a los tratamientos utilizados en las parcelas y a la intervención durante el proceso de producción.

La aventura familiar no se quedó en Moixent. Con el paso del tiempo, el proyecto incorporó una segunda finca en Requena, donde la bodega desarrolló su apuesta por los vinos tintos.

Dos fincas valencianas y una apuesta por la variedad bobal

La expansión llevó a la familia Corbí hasta el entorno del Parque Natural de las Hoces del Cabriel. Allí cuenta con una finca de 75 hectáreas, de las cuales 22 se destinan al cultivo de la variedad bobal. También trabajan con macabeo, garnacha y charelo.

Esta segunda ubicación dio lugar a Finca Cor Ví, un proyecto complementario a la bodega original. Su principal protagonista es la bobal, una uva característica de la zona que permite elaborar vinos tintos con personalidad.

Clos Cor Ví renueva sus vinos con el asesoramiento del enólogo Javier Revert

Después de más de 20 años de experiencia como elaborador, Luis Corbí ha decidido dar un nuevo impulso a la bodega familiar. Clos Cor Ví ha renovado por completo las marcas de sus vinos y también los procesos de elaboración, con el objetivo de expresar mejor las características de cada parcela y variedad.

Esta nueva etapa cuenta con el asesoramiento de Javier Revert, uno de los enólogos más destacados de la Comunidad Valenciana. Su incorporación permite a la bodega profundizar en la identidad de sus viñedos y trabajar en vinos que reflejen las particularidades del terreno.

El propio Luis Corbí explica que esta evolución no supone una ruptura con el proyecto original, sino una renovación de su filosofía. La familia quiere poner en valor los suelos, los microclimas y las variedades de sus fincas, con especial atención a la singularidad del paraje de Los Isidros, situado en el Parque Natural de las Hoces del Cabriel, en Requena.

La nueva colección incluye cuatro referencias: dos vinos blancos, El Ramblar y Loma de las Carrascas, amparados por la Denominación de Origen Valencia, y dos tintos, Pago de los Álamos y La Viña de los Rosales, pertenecientes a la Denominación de Origen Utiel-Requena.

Entre los blancos destaca Loma de las Carrascas 2025, elaborado exclusivamente con verdil, una variedad autóctona valenciana. Las uvas proceden de la parcela situada a mayor altitud y el vino ha pasado nueve meses de crianza en tinajas y barricas de 500 litros. La bodega ha producido 2.000 botellas.

El otro blanco, El Ramblar 2025, combina tres variedades: verdil, viognier y riesling. Su elaboración incluye nueve meses de crianza en depósitos de acero inoxidable y barricas de tercer uso.

En los tintos, la bobal adquiere un papel protagonista. Pago de los Álamos 2025 combina bobal y garnacha con una pequeña proporción de macabeo. Las uvas proceden de la finca La Madroñera, situada en el entorno de las Hoces del Cabriel. Para su crianza, la bodega ha utilizado tinas de madera y tinajas.

La cuarta referencia es La Viña de los Rosales 2025, un vino elaborado exclusivamente con bobal y procedente de una selección de las mejores parcelas de esta variedad. Su crianza se prolonga durante nueve meses en barricas francesas. La producción alcanza las 1.500 botellas.

Reyes Corbí continúa el proyecto familiar junto a su padre

La continuidad de la bodega también tiene un componente familiar. Reyes Corbí, hija de Luis, comparte la dirección del negocio y participa en áreas como la comunicación y el enoturismo.

Ambos mantienen una misma filosofía de trabajo, vinculada al cuidado de las viñas y a la elaboración de vinos con identidad.