Lo tienes tirado en casa y es la solución perfecta para que tu WiFi no vuelva a fallar

Tu Wifi no va a volver a fallarte, puedes aprovechar un elemento que debes tener en casa tirado en este momento. Dependemos de las comunicaciones y de internet para todo, con cada vez más herramientas digitales, teléfonos, tablets, ordenadores, televisores y todo tipo de artilugios que nuestro internet no falle es fundamental. Para conseguir que dé siempre lo mejor de una conexión que nos hemos acostumbrado a que sea lo más rápida posible, debemos tener en cuenta algunos elementos que son fundamentales y que quizás nunca hubiéramos pensado que tendrían esta utilidad.

Los expertos tienen un truco infalible para aumentar la señal de nuestro Wifi haciendo que llegue a toda la casa y que se mantenga siempre estable y potente. Para no hacernos perder tiempo y paciencia en casa, trabajando o disfrutando de nuestro tiempo libre, hay una serie de elementos que debemos tener en cuenta y que acabarán siendo fundamentales. Por lo que es el momento de empezar a pensar en lo que podemos conseguir, más por menos y gratis, no se puede pedir nada más, pondrás en práctica este truco ahora mismo.

Ésto que tienes tirado en casa es la solución perfecta

Hay un elemento que tenemos tirado en casa y puede hacer que nuestro Wifi no vuelva a fallar. La tecnología ha avanzado a gran velocidad en estos últimos tiempos, se ha convertido en una herramienta fundamental para el día a día, no hace tanto, no teníamos ni teléfonos móviles.

Cuando llegó internet, la propia conexión ya era muy lenta e iba con el teléfono por lo que tendía a ser inestable y costosa. Cargar una página podía tardar minutos, ahora nos ponemos nerviosos si no se abre la página al momento o si tarda segundos en descargarse el documento que estamos esperando.

El tiempo se ha convertido en un factor a tener en cuenta, pero también en un problema que puede acabar siendo el que marque una diferencia importante. Con este truco podrás evitar que tu Wifi falle, no te quedarás a medias mientras ves tu serie favorita o empiezas a visualizar el fin de una videoconferencia. Con este sencillo truco lo cambiarás todo en un abrir y cerrar de ojos.

Tu casa tiene un elemento que puede ayudar al Wifi y quizás no lo sabes, la manera de ponerlo en práctica nos la traen los expertos y merece la pena probarlo.

Ésta es la solución perfecta para que tu Wifi no vuelva a fallar

Desde Computer Hoy nos dan con las claves para poder evitar que nuestro Wifi falle, con la ayuda de un router viejo. Necesitamos que sea compatible con OpenWRT o DD-WRT para poder poner en práctica este truco que nos explican con pelos y señales para que sea efectivo.

Conecta el viejo router a tu ordenador mediante un cable Ethernet para facilitar la configuración.

En tu PC, abre el navegador web y escribe la dirección IP del router en la barra de direcciones. Esta dirección suele ser 192.168.1.1 o 192.168.0.1.

Introduce las credenciales de acceso. Si no las has cambiado antes, las credenciales predeterminadas suelen ser admin para el usuario y la contraseña.

Una vez dentro de la interfaz, busca la opción de modo repetidor o punto de acceso. Esta opción puede estar bajo diferentes nombres dependiendo del modelo del router.

Conéctate a tu red principal. Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar el modo repetidor. Tendrás que introducir el nombre de tu red WiFi (SSID) y la contraseña.

Asegúrate de desactivar el servidor DHCP en el router viejo. Esto evitará conflictos de direcciones IP entre el router principal y el repetidor. Esta opción normalmente se encuentra en la sección de configuración de LAN del router.

Asigna una dirección IP estática al router viejo que esté en el mismo rango que el router principal. Por ejemplo, si tu router principal tiene la dirección 192.168.1.1, puedes asignar 192.168.1.2 al repetidor.

De esta manera tan sencilla podrás empezar a usar este refuerzo que hará que tu señal de Wifi se mantenga más estable y no falle. Es un truco que todos podemos utilizar. Seguro que tenemos viejos routers en casa que no usamos de cuando cambiamos la conexión o de compañía.

Merece la pena probarlo, al menos para acabar obteniendo aquello que queremos. Poder trabajar cómodamente desde casa sin interrupciones posibles. Es un truco de fácil uso que hay que poner en práctica. Eso sí, se necesitan algunos conocimientos previos o un buen tutorial para seguir cada paso.

Atrévete con él, realmente merece la pena y acabará siendo uno de los elementos que este verano te permita disfrutar de tu tiempo libre en casa de la mejor manera posible. Con la ayuda de un elemento que es fundamental que se use de esta manera en lugar de estar tirado por casa.