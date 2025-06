La IA revela como van a ser los seres humanos dentro de 1.000 años: no te va a gustar

No te va a gustar nada como van a ser los seres humanos dentro de 1.000 años, la IA revela este cambio que van a sufrir. Será mejor que nos preparemos para un destacado cambio que, sin duda alguna, puede acabar convirtiéndose en la puerta de entrada de una serie de elementos que quizás hasta la fecha no esperaríamos. Con la Inteligencia Artificial la ciencia ficción se convierte en ciencia y lo hace de tal forma que debemos empezar a prepararnos para un destacado cambio de ciclo que quizás hasta la fecha no imaginaríamos.

El ser humano sigue una evolución que tiene mucho que ver con sus hábitos diarios. Llevamos décadas dejando atrás la actividad de generaciones anteriores, hoy en día el sedentarismo y las nuevas tecnologías son los grandes enemigos de estos cambios a los que nos enfrentamos. Tocará ver qué es lo que puede pasar en estas jornadas en las que todo puede ser posible, con ciertas novedades que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener en consideración. Cómo será el ser humano dentro de unos años, quizás nunca lo hubieras esperado.

No te va a gustar nada de nada

Verse a uno mismo dentro de unos años es algo que quizás no esperaríamos y que puede tener su razón de ser en un cambio de ciclo destacable. Tocará ver qué es lo que puede pasar en estas jornadas que nos esperan, en ese futuro incierto en el que no se sabe qué pasará.

El ser humano se ha enfrentado a grandes desafíos y sigue luchando contra sí mismo, de tal forma que quizás hasta la fecha no hubiera tenido en cuenta algunos cambios importantes. Por lo que, quizás hasta ahora no esperábamos un cambio que puede acabar siendo el que nos modifique para siempre.

En estos tiempos que corren, tenemos las claves de un ADN que va modificándose por momentos, hay ciertos elementos externos al propio ser humano que hacen que cambien por completo. Son tiempos de apostar claramente por una situación que puede acabar siendo la que nos acompañará en unos días en los que todo puede ser posible.

Estamos viendo llegar un giro radical que puede ser determinante, dentro de un milenio, poco quedará de lo que somos ahora según la IA, el ser humano va a sufrir las consecuencias de sus hábitos.

Revela la IA como serán los seres humanos dentro de 1.000 años

Soñamos con vivir más, pero nadie podrá vernos dentro de 1.000 años, sólo una IA que se adelanta a todos, puede darnos unas pistas de lo que nos está esperando. Son tiempos de vernos de forma diferente y de estar muy pendientes de una situación que puede ser clave. La Inteligencia Artificial es la única qué sabe qué pasará dentro de 1.000 años.

En un artículo publicado en el medio especializado UNILAD nos dan algunas pistas de cómo nos ve a los seres humanos la IA en un futuro lejano: «Para empezar, parece que la moda del futuro va a implicar cubrirnos la cara en una red de motores de cableado y zumbo. Eso tiene algunas implicaciones bastante inquietantes para nuestra relación con la tecnología a lo largo de este milenio, ya que la imagen de la IA parece mostrar que ha hundido sus ganchos en nosotros bien y adecuadamente.

El hombre del año 3.000 parece haber sacrificado la piel de su cara para dar paso a toda esta tecnología futurista, y con franqueza es bastante extraño. Realmente no parece feliz en absoluto, pero la IA parece convencida en su predicción de que esto es lo que vamos a parecer dentro de unos 1.000 años y se han apegado a ella en otra imagen que creó. Esta pobre persona parece tener la misma red de cables que se abren paso por su cara, pero por extraño que parezca, pueden quedarse con su piel, aunque eso apenas hace que los resultados sean menos inquietantes. Tal vez esto es lo que serán los estándares de belleza social dentro de 1.000 años, tienes que mostrar cuántos cables has podido unir a tu cara y tener piel en esa cara es opcional. Si este es el futuro de la belleza, entonces no me cuentes, aunque incluso las imágenes generadas por IA de algunos de nuestros futuros yoes que no se dedican a todo el enfoque de «meter cables en la cara» siguen siendo bastante aterradoras».

No sólo cables, sino también un cerebro más pequeño y un cuello que adquiere esa forma curva que vemos por tener la cabeza siempre mirando a una pantalla con unos ojos que pueden sufrir una mutación que les dará un segundo parpado. Creando una imagen realmente sobrecogedora.