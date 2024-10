Grave aviso por alerta sanitaria: retiran este famosísimo cosmético recomendado por muchas influencers

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha emitido una alerta sanitaria que ordena la retirada y el cese de la venta de dos productos cosméticos: Arual Activador Solar y Kream Bloody Mary Intensificador del Bronceado. La AEMPS ha señalado que el uso de estos productos representa un riesgo significativo para la salud. Las irregularidades encontradas incluyen la falta de una fecha de caducidad y de un periodo de validez después de abrir el envase, así como la ausencia de garantías sobre el transporte y el almacenamiento adecuado de los productos.

En particular, el Arual Activador Solar, comercializado por Productos de Cosmética Profesional S.L., no ofrece protección contra las radiaciones ultravioleta, y este hecho no está debidamente reflejado en su etiquetado. El Kream Bloody Mary, de Kream JJB, S.L., presenta problemas similares en cuanto a la información proporcionada y el etiquetado. Ante estas deficiencias, la AEMPS ha instado a los establecimientos a retirar estos productos de sus estanterías y ha alertado a los consumidores a no utilizarlos si tienen alguno de los lotes afectados. Las autoridades sanitarias han notificado a las comunidades autónomas sobre estas medidas de seguridad.

Alerta sanitaria por estos cosméticos

En el marco de las acciones de control que realizan las autoridades sanitarias, la AEMPS ha tomado la decisión de interrumpir la comercialización y retirar del mercado todos los lotes de los cosméticos Arual Activador Solar y Kream Bloody Mary Intensificador del Bronceado.

Esta medida se ha adoptado debido a la imposibilidad de garantizar la seguridad en el uso de estos productos, que podrían presentar un grave riesgo para la salud de los consumidores. En el caso de Arual Activador Solar, distribuido por Productos de Cosmética Profesional S.L., se han detectado varias irregularidades, como la falta de un estudio de estabilidad que permita establecer una fecha de caducidad o un periodo tras la apertura (PAO).

Además, el proveedor de la materia prima advirtió que el producto carece de capacidad filtrante para radiaciones ultravioletas, un aspecto que no se menciona en su etiquetado. Asimismo, se omitió considerar el uso combinado con un protector solar, lo que representa una grave deficiencia en la evaluación de seguridad del cosmético.

Por otro lado, la AEMPS también ha revisado el Kream Bloody Mary Intensificador del Bronceado, comercializado por Kream JJB, S.L., y ha encontrado incumplimientos similares. Se observaron discrepancias entre la composición real del producto y los ingredientes listados en la etiqueta. Al igual que con Arual, este producto tampoco ha pasado por un estudio de estabilidad que garantice su correcta conservación y uso seguro.

También se ha señalado la ausencia de la advertencia sobre la falta de protección contra las radiaciones ultravioleta en el etiquetado del Kream. El artículo 3 del Reglamento (CE) Nº 1223/2009 establece que los cosméticos en el mercado deben ser seguros para la salud de las personas en condiciones de uso normal. La AEMPS ha informado a las autoridades sanitarias de las distintas comunidades autónomas sobre estas acciones, instando a los consumidores a no utilizar estos productos.

En conclusión, tanto el Arual Activador Solar como el Kream Bloody Mary Intensificador del Bronceado presentan serias deficiencias en su etiquetado y evaluación de seguridad, lo que pone en riesgo la salud de los consumidores. La falta de estudios de estabilidad, la ausencia de advertencias sobre la necesidad de usar protección solar y las discrepancias en la lista de ingredientes son motivos de preocupación. La AEMPS ha tomado medidas preventivas para retirar estos productos del mercado y ha instado a los usuarios a no utilizarlos.

El peligro del ácido glioxílico

Por otro lado, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha emitido una alerta sobre los riesgos asociados al ácido glioxílico, un ingrediente que se encuentra en algunos productos cosméticos.

Recientemente, se han registrado cuatro casos de insuficiencia renal aguda en Francia vinculados al uso de «alisadores de pelo brasileños», lo que ha llevado a las autoridades sanitarias a desaconsejar su utilización. Este compuesto se ha vuelto popular como sustituto del formaldehído, el cual ha sido prohibido debido a sus propiedades cancerígenas, y se puede hallar tanto en productos profesionales como en artículos de venta en supermercados.

Un estudio en el New England Journal of Medicine reveló el caso de una mujer que experimentó daño renal tras un tratamiento de alisado que contenía un 10% de ácido glioxílico. Investigaciones adicionales en ratones confirmaron la acumulación de cristales de oxalato cálcico en sus riñones, un hallazgo relacionado con el riesgo de insuficiencia renal. A pesar de que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) no había recibido informes sobre casos similares, ha comenzado a evaluar la toxicidad del ácido glioxílico.

La OCU ha solicitado la suspensión temporal de productos que contengan este ingrediente. Mientras tanto, se aconseja a los consumidores que revisen las etiquetas de los productos y, si encuentran ácido glioxílico, dejen de usarlos y consulten a profesionales de la peluquería.