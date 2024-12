El gran error que cometes con el atún en lata: es muy peligroso

Uno de los alimentos indispensables en nuestra despensa es el atún en lata. Por su alto contenido en Omega 3 es uno de los productos más saludables para meter en nuestra dieta. Pero deberás tener cuidado si no quieres cometer un error que podría chafarte la comida del día.

Te hablamos de unos de los errores más comunes que se llevan a cabo a la hora de coger la lata de atún y que jamás deberías cometer.

Evita este error en las latas de atún

Abrir un lata de atún es algo rápido y sencillo y quizás por este motivo muchas veces no pensamos que tal vez estemos cometiendo un grave error que puede afectar bastante al medio ambiente.

Suele ocurrir que cuando abrimos una lata de atún, no sabemos qué hacer con el aceite que se encuentra dentro. De hecho, la costumbre es tirar ese aceite por el fregadero de la cocina.

Un error que no debe cometerse absolutamente, sobre todo para salvaguardar el medio ambiente. Sí, incluso los aceites de conservación de alimentos (no sólo de atún, sino también el aceite que encontramos dentro de una lata de setas, de alcachofas, etc.) deben desecharse correctamente en los centros de recogida o puntos limpios, junto con los aceites vegetales y las grasas animales que sueles utilizar a diario para cocinar.

¿Qué hacer con el aceite de la lata de atún?

¿Qué podemos hacer entonces? La respuesta es sencilla. Tan sólo tienes que tirar el aceite de la lata de atún, de cualquier otra lata o el que usas para cocinar en un recipiente o botella de modo que puedas recolectarlo. Si haces esto protegerás al agua y al planeta. Una vez hayas llenado la botella con ese aceite usado, tan sólo deberás llevarlo al punto verde de tu ciudad o a un centro de recogida.

Basta pensar que cada uno de nosotros produce, de media, unos 3 kg de aceite al año , derivados de la conservación y cocción de los alimentos; sin embargo, solo se recupera una cuarta parte. Muchas personas no lo saben, pero si se dispersa en el ecosistema, el aceite usado puede ser altamente contaminante.

Por no hablar de que verterlo directamente en el fregadero puede ser también algo perjudicial para tu cocina, ya que el aceite puede provocar la obstrucción de las tuberías, con el consiguientes problema de atasco en tu fregadero y no sólo eso, también causarías problemas en las tuberías de alcantarillado y depuradoras, produciendo estancamientos y malos olores que luego hacen necesario el uso de productos químicos a borbotones, que a su vez son contaminantes. Una cadena de problemas medioambientales que podemos evitar fácilmente con un sencillo gesto cada vez que abrimos una lata de atún o gastamos aceite para cocinar.

Atención: el motivo por el que no debes tomar el aceite del atún en lata

El aceite del atún en lata tiene una función y es la de conservar el producto. En cada atún en conserva hay una alta concentración de sal y calorías, además de ciertas sustancias químicas para mejorar la conservación.