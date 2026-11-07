Gianna Pratesi, centenaria con 106 años, desvela su secreto vital: «Me levanto a la 1, soy muy dormilona por la noche me acuesto sobre las 22:30 horas»

Según datos del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC y CaixaBank Research, en España hay 20.000 personas centenarias, un número más que destacado que se repite casi de forma similar en Italia, más de 23.000 según el ISTAT. Y a ellos pertenece Gianna Pratesi que nació en 1920 y acaba de cumplir 106 años. Reside en Chiavari, en Liguria, y aunque su longevidad despierta curiosidad ella mima ha explicado que no sigue ninguna rutina especialmente estricta ni presume de llevar una alimentación basada en prohibiciones. De hecho, cuando le preguntan por sus costumbres, habla con toda naturalidad de las muchas horas que pasa durmiendo y de los pequeños caprichos que no perdona.

Su nombre se hizo conocido en Italia después de participar en el Festival de Sanremo, donde recordó un acontecimiento que vivió siendo joven y que forma parte de la historia de su país. En 1946 acudió a votar en el referéndum que decidió el futuro de la monarquía italiana, una cita importante porque las mujeres pudieron participar en aquella consulta. Tras su aparición televisiva, concedió una entrevista a Corriere della Sera en la que habló de su familia, de los años que pasó en Escocia y de una rutina que ha llamado la atención por sus horarios.

Gianna Pratesi, centenaria con 106 años, desvela su secreto vital

Gianna vive en su casa de Chiavari acompañada por Zina, su cuidadora, que también se encarga de prepararle la comida. Durante la entrevista, la periodista le explicó que su hijo había preferido concertar la visita después de comer porque a primera hora ella todavía estaba durmiendo. La respuesta de la centenaria fue tan sencilla como sorprendente: «A la una. Soy muy dormilona. Por la noche me acuesto sobre las diez y media».

En sus ratos de ocio le gusta ver la televisión y tiene especial interés por los programas dedicados a los animales. También conserva su afición por la música. En su vivienda hay tres pianos, cada uno con una historia familiar, incluido uno que perteneció a su hermana Piera, profesora de piano que falleció a los 100 años. Gianna ha tenido una vida llena de viajes y recuerdos, pero ahora disfruta de una rutina mucho más tranquila, en la que descansar ocupa una buena parte de la jornada.

Una dieta a base de caldo, pasta y dos helados diarios

Su alimentación tampoco responde a una dieta rígida. Según contó a Corriere della Sera, Zina decide qué preparar cada día y ella confía plenamente en su cocina. El caldo forma parte de su menú habitual, junto con la pasta roja o verde al estilo ligur, la carne a la parrilla, el pollo o la ensaladilla rusa. Las patatas, además, le gustan preparadas de distintas maneras. Una alimentación casera en la que no faltan platos tradicionales de la región donde vive.

Y aunque asegura que no come dulces, reconoce dos excepciones que forman parte de sus costumbres. Cada día toma dos helados de leche, de los que vienen en tarrina, y también bombones de chocolate negro. La afición por los helados tiene, además, una explicación en su propia biografía: durante años regentó con su marido una heladería en Escocia. Eso sí, sus preferencias personales no demuestran que dormir tantas horas o comer helado sean las razones por las que ha llegado a los 106 años.

De una heladería en Escocia al Festival de Sanremo

Antes de establecerse de nuevo en Italia, Gianna vivió una larga etapa en Escocia. Se trasladó allí cuando tenía 28 años, después de perder a sus padres, gracias a la ayuda de un amigo de la familia. Su intención inicial era quedarse solamente un año, pero conoció a Luigi, hijo de aquel hombre, y acabó casándose con él. Juntos llevaron Luigi’s Famous Icecream, una heladería y cafetería situada en Kingussie, en las Highlands escocesas, por la que pasaron clientes.

Entre los episodios que recuerda figura la visita de Alain Delon, que, según relató, llegó a invitarla a bailar. También contó que la futura reina Isabel II entró una vez en el establecimiento acompañada de su séquito, cuando todavía no había sido coronada. Años después siguió viajando: visitó Brasil, Sídney y Nueva Zelanda, y en Praga llegó a pedirle un autógrafo al futbolista Michel Platini. Recuerdos que conserva y que relata con humor.

Su aparición en Sanremo, en febrero de 2026, permitió conocer otra parte de su historia. Gianna tenía 26 años cuando participó en el referéndum italiano del 2 de junio de 1946 y votó por la República. Recuerda incluso la ropa que llevaba aquel día: pantalones, chaqueta blanca y una blusa. «Era la primera vez que podíamos votar las mujeres y no podía faltar», explicó. Sobre el escenario del festival confesó haberse sentido importante. Y cuando le preguntaron en la entrevista si piensa en la muerte, respondió sin dramatismo: «Cuando me muera, me moriré».